MTC: Adenda del Aeropuerto Jorge Chávez sobre TUUA no constituye un subsidio estatal

Perú.- Aeropuerto Jorge Chávez: eliminan cobro por hacer escalas en vuelos nacionales - Andina/Eliminan Cobro De Tuua A Pasajeros En

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informa que la Adenda N.° 9 al Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no constituye un subsidio estatal, ya que no implica el uso de recursos del Tesoro Público ni la transferencia de fondos públicos al concesionario.

La modificación contractual permitirá que cerca de un millón de pasajeros que realizan conexiones domésticas a través del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no asuman el costo de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia nacional, contribuyendo a fortalecer la conectividad aérea entre las regiones del país y facilitando el acceso al transporte aéreo sin generar costos adicionales para los usuarios.

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Esta medida se implementa mediante un mecanismo contractual que utiliza parte de la propia retribución generada por la concesión para compensar el no cobro de la TUUA de transferencia nacional. La decisión responde al interés público de promover una mayor integración territorial y atender la limitada disponibilidad de vuelos directos entre diversas ciudades del país.

Respecto al proceso de negociación, el MTC aclara que la modificación contractual no fue aprobada de manera acelerada. Su evaluación se inició en julio de 2025 y se desarrolló conforme a los procedimientos establecidos en la normativa vigente para las Asociaciones Público-Privadas, incluyendo los análisis técnicos, económicos y legales correspondientes, así como la participación de las entidades competentes.

La Adenda N.° 9 incorpora mecanismos orientados a atraer nuevas inversiones y fortalecer el desarrollo comercial del principal terminal aéreo del Perú, generando mayores oportunidades para el crecimiento de la actividad aeroportuaria y del sector aeronáutico nacional.

Como parte de los compromisos asumidos, el acuerdo incorpora una cláusula anticorrupción que reafirma el compromiso del Estado peruano con la transparencia, la integridad y las buenas prácticas en la ejecución de contratos de infraestructura pública.

La adenda también contempla la reversión de determinadas áreas aeroportuarias a favor del Estado para garantizar la continuidad de las obras de la Línea 2 y el Ramal 4 del Metro de Lima y Callao, proyectos estratégicos que contribuirán a mejorar la conectividad urbana y el acceso al aeropuerto.

Con esta medida, el MTC reafirma su compromiso de impulsar una infraestructura de transporte moderna, eficiente y orientada a brindar mayores beneficios a los ciudadanos, fortaleciendo la conectividad aérea y el desarrollo económico del país.

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