MTC impulsa capacitación internacional para sector portuario

Andina/Difusión

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), inauguró la décima edición del Curso de Gestión Moderna de Puertos del Programa TrainForTrade de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), una iniciativa orientada a fortalecer los conocimientos y capacidades de los profesionales del sector portuario.

En esta edición, 26 representantes del sector portuario inician un proceso de formación de dos años que comprende ocho módulos especializados. El programa abordará temas vinculados al comercio y transporte internacional, la gestión portuaria y los retos de la sostenibilidad, con el objetivo de contribuir a una operación más eficiente y competitiva de los puertos del país.

La capacitación cuenta con la participación de expertos nacionales e internacionales de organismos públicos y privados. Como parte de la formación académica, los participantes accederán a talleres pedagógicos, asistencia técnica, conferencias especializadas, publicaciones, becas y oportunidades de pasantías en terminales portuarios del extranjero.

El Programa TrainForTrade se desarrolla a nivel mundial desde 1996 y se implementa en el Perú desde 2009 gracias al trabajo conjunto entre la UNCTAD y la APN. A la fecha, más de 230 profesionales han sido beneficiados con esta iniciativa, que busca fortalecer el capital humano vinculado al Sistema Portuario Nacional.

La ceremonia de inauguración contó con la participación de representantes de la Autoridad Portuaria Nacional, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Fundación Valenciaport, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, así como de instituciones vinculadas al ámbito portuario y logístico.

Con estas alianzas estratégicas, el MTC fortalece las capacidades de los profesionales del sector portuario, contribuyendo a una mayor eficiencia, sostenibilidad y competitividad de los puertos nacionales.

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