MTC impulsa modernización de Línea 1 del Metro de Lima y Callao por más de US$ 3,887 mllns

Andina/El Mtc Renovó Hasta El 2031 El Permiso De

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

Con el fin de garantizar la continuidad de un servicio esencial para la movilidad urbana de la capital, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) renovó hasta el 2031 el permiso de operación de la empresa concesionaria Tren Urbano de Lima, responsable de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao.

Ello permitirá fortalecer la planificación operativa e

iniciar un nuevo ciclo de inversiones para responder a la demanda de pasajeros.

El anuncio fue realizado por el ministro Aldo Prieto Barrera, quien informó quela modernización de la Línea 1 contempla inversiones por US$ 3,887 millones,“destinadas a incrementar la capacidad de transporte, optimizar la infraestructura ferroviaria y mejorar la experiencia de viaje”.

“El plan incluye contar con una flota de más de 90 trenes,la remodelación integral de las 26 estaciones y la ampliación de cocheras y talleres en Villa El Salvador y Bayóvar”, detalló el MTC en una nota de prensa.

También se implementará unsistema de control de trenes, que permitirá reducir progresivamente el intervalo de paso hasta 1.5 minutos.Esta mejora incrementará significativamente la capacidad operativa de la Línea 1, que podrá movilizar hasta 1.2 millones de pasajeros al día.

“Las nuevas inversiones permitiránreducir los tiempos de espera, incrementar la frecuencia de los trenes y ofrecer viajes más cómodos y seguros para los usuarios”,destacó el ministro Prieto Barrera.

“Estamos hablando de un sistema que podrá movilizar hasta 48,000 pasajeros por hora por sentido, mejorando significativamente la calidad del transporte público en Lima y Callao”, destacó.

En paralelo, el titular del MTC señaló quese aumentará la frecuencia de trenes de la Línea 1. Se trata de 167 viajes adicionales a la semana,a través de la reducción del tiempo de espera de trenes en horas valle, permitiendo atender a más de 30 mil usuarios adicionales diarios.

Con esta ampliación,el número de viajes de lunes a viernes pasará de 495 a 520;los sábados, de 470 a 496; y los domingos, de 254 a 270.

Actualmente, la Línea 1 conecta 11 distritos de Lima Metropolitana y constituye uno de los principales ejes de transporte masivo de la capital.“En sus 15 años de operación ha movilizado más de 1,600 millones de pasajeros,mejorando la calidad de vida de los peruanos”, informó el MTC.