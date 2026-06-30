Perú.- MTC impulsa proyectos ferroviarios por más de USD5300 millones en beneficio del sur

Andina/El Mtc Participó En El Road Show “Cusco

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, presentó los proyectos ferroviarios Ferrocarril Chinchero-Cusco y Derrocarril Imata-Espinar-Cotabambas, que demandarán una inversión estimada en 5376 millones de dólares y beneficiarán a las regiones de Cusco, Arequipa y Apurímac.

Fue durante el road show “Cusco sobre rieles: Oportunidades de inversión para el desarrollo ferroviario”, una iniciativa orientada a promover la participación de socios estratégicos en el desarrollo de los estudios que permitirán hacer realidad estas obras para el sur del país.

La actividad fue encabezada por el viceministro de Transportes, Juan del Carmen Haro, y contó con la participación del gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez; la directora general de Programas y Proyectos de Transportes, Gabriela Lara Ruiz; así como de representantes del sector privado, organismos especializados e inversionistas nacionales e internacionales.

Durante su intervención, el viceministro de Transportes destacó que el desarrollo ferroviario constituye una apuesta estratégica para el crecimiento del país.

“El Perú apuesta por el desarrollo ferroviario como una política de Estado y está construyendo las condiciones necesarias para convertir estos proyectos en motores de crecimiento económico e integración territorial”, afirmó.

Los proyectosHaro presentó el proyecto Ferrocarril Chinchero-Cusco demandará una inversión estimada de 853 millones de dólares para conectar el futuro aeropuerto internacional de Chinchero con la ciudad del Cusco. Esta infraestructura beneficiará a más de 1.37 millones de ciudadanos, fortalecerá la conectividad del principal destino turístico del país y contribuirá a mejorar la movilidad de residentes y visitantes, explicó.

Asimismo, el proyecto Ferrocarril Imata-Espinar-Cotabambas, con una inversión superior a 4523.71 millones y una longitud aproximada de 405 kilómetros. Conformará un corredor logístico que integrará Arequipa, Cusco y Apurímac con el terminal portuario de Matarani. Facilitará el transporte de personas y de producción minera hacia los mercados internacionales, fortalecerá la competitividad del sur del país.

“El desarrollo ferroviario requiere visión, innovación, tecnología y socios estratégicos capaces de acompañar al Estado en la construcción de infraestructura de largo plazo. Por ello, estos proyectos representan una oportunidad concreta para la inversión privada”, señaló el viceministro al destacar la importancia de incorporar al sector privado desde la etapa de estudios para hacer realidad estas iniciativas.

Con esta cartera de proyectos, el MTC reafirma su compromiso de impulsar una infraestructura ferroviaria moderna, sostenible e integrada, que contribuya a reducir brechas de conectividad, dinamizar las economías regionales y mejorar la calidad de vida de millones de peruanos mediante un sistema de transporte más eficiente y seguro.