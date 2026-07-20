MTC impulsó inversiones por más de S/ 4,800 millones para modernización de aeropuertos

Andina/Difusión

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsó una de las mayores agendas de inversión en infraestructura aeroportuaria de los últimos años, con proyectos estratégicos que superan los 4,800 millones de soles y que permitirán fortalecer la conectividad aérea, dinamizar las economías regionales y acercar servicios esenciales a millones de peruanos.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, destacó que estas inversiones forman parte de una política orientada a cerrar brechas de infraestructura y consolidar una red aeroportuaria moderna, segura y eficiente.

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"Cada aeropuerto y aeródromo que modernizamos representa más oportunidades para los ciudadanos. Estamos impulsando inversiones que mejoran la conectividad, facilitan el turismo, fortalecen el comercio y acercan servicios de salud, educación y desarrollo a miles de familias en todo el país. Nuestra meta es que ningún peruano quede aislado por falta de infraestructura", afirmó el titular del MTC.

El proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero, ejecutado bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno con la República de Corea, registra un avance físico del 38.86% y contempla una inversión de 3,980 millones de soles.

La culminación de las obras está prevista para el 2028 y el inicio de operaciones 2029. El nuevo terminal tendrá capacidad inicial para atender más de 7.5 millones de pasajeros al año, ampliable a más de 12 millones, consolidándose como una infraestructura clave para potenciar el turismo y el desarrollo económico del Cusco y del país.

Durante la presente gestión también se aseguró el presupuesto para la continuidad del proyecto y se avanzó en la contratación de componentes estratégicos como la torre de control, gestión de procura del lado tierra, además del cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales del Estado, fortaleciendo la seguridad jurídica del proyecto.

En la región Loreto, el MTC impulsa importantes inversiones aeroportuarias en Yurimaguas y Contamana.

En Yurimaguas, se ejecuta la rehabilitación integral del aeródromo con una inversión superior a 92 millones de soles, beneficiando a más de 114,000 habitantes. El proyecto permitirá operar aeronaves de mayor capacidad, facilitando el transporte de pasajeros, productos y servicios esenciales.

En Contamana, el Gobierno Regional de Loreto desarrollará un proyecto superior a 116 millones de soles, cuya autorización de construcción fue otorgada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC tras brindar asistencia técnica especializada. La intervención fortalecerá la integración territorial y la competitividad de la provincia de Ucayali.

Otro proyecto emblemático es el nuevo Aeródromo de Vicco, cuya inversión, a cargo de la Municipalidad Distrital de Vicco, supera los 137 millones de soles y beneficiará a cerca de 270,000 habitantes de Pasco.

La obra contempla una nueva pista pavimentada, torre de control, terminal de pasajeros, plataforma de aeronaves y demás infraestructura necesaria para incrementar la seguridad operacional y facilitar el desarrollo económico de la región.

Como parte de las acciones ejecutadas durante la presente gestión, culminó la rehabilitación del sistema de pistas y el mejoramiento del cerco perimétrico del Aeropuerto de Piura, mediante una inversión aproximada de 53 millones de dólares, fortaleciendo la seguridad operacional de uno de los principales terminales del norte del país.

Asimismo, el MTC declaró en emergencia los servicios aeroportuarios de Jaén y Puerto Esperanza, permitiendo ejecutar trabajos de mantenimiento para garantizar la continuidad de las operaciones aéreas en beneficio de la población.

El impulso a la infraestructura también comprende la planificación de nuevas inversiones. Durante los últimos meses, la DGAC otorgó viabilidad a los estudios de preinversión para los futuros aeropuertos de Sepahua (Ucayali), Colonia Angamos (Loreto) y Pangoa-Satipo (Junín), que representan inversiones superiores a 514 millones de soles.

De igual manera, se aprobaron las actualizaciones de los Planes Maestros de Desarrollo de los aeropuertos de Trujillo, Pucallpa y Chachapoyas, estableciendo la hoja de ruta para su expansión y modernización en los próximos años.

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