MTC: inversiones por US$ 4,000 millones impulsarán la modernización portuaria

Andina/Las Nuevas Inversiones Consolidan Al Perú

Lima 26 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), informó que el Perú se consolida como un punto estratégico en el comercio marítimo de la región, gracias a la modernización de su Sistema Portuario Nacional.

Al respecto, el sector detalló que el Perú tienecompromisos de inversiones estimados en alrededor de US$ 4,000 millones,“destinados a fortalecer la infraestructura, mejorar los servicios y potenciar la competitividad logística del país”.

La APN destacó queel crecimiento ha sido impulsado por el modelo de concesiones portuarias, que actualmente comprende nueve terminales portuarios de uso público concesionados en regiones estratégicascomo Callao, Paita, Salaverry, Matarani, Pisco, San Juan de Marcona y Yurimaguas.

“A enero de 2026, estas concesiones registran una inversión acumulada por más de US$ 2,300 millones”, explicó el MTC en una nota informativa.

Adicionalmente,

mediante la modalidad de autorizaciones portuarias privadas, se ha generado una inversión superior a los US$ 2,500 millones.

Según la APN, este avance responde a una política de Estado respaldada por la Ley del Sistema Portuario Nacional, quegarantiza la participación del sector privado y brinda seguridad jurídica a las inversiones.

En el mediano y largo plazo, el sector contempla el desarrollo de proyectos estratégicos como los terminales portuarios de Lambayeque, Chimbote y Tacna, así como los nuevos terminales de Saramiriza e Iquitos.

También se prevé iniciativas en Pucallpa, Corío e Ilo,

“además de corredores logísticos orientados a integrar y mejorar la conectividad del comercio nacional e internacional”.

El anuncio lo realizó la APN en el simposioCongreso Marítimo Internacional: Reconfigurando el escenario geopolítico,organizado por la Cámara Interamericana de Asociaciones Nacionales de Agentes Marítimos (Cianam) y la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM).

En este contexto, “el MTC reafirmó su compromiso decontinuar promoviendo un sistema portuario moderno y competitivo con una política de puertas abiertas a la inversión,a fin de impulsar el crecimiento de los puertos nacionales y dinamizar la economía del país”.