MTC: Línea 1 alcanzó los 1,700 millones de pasajeros en 15 años de operación

Andina/Difusión

Lima 19 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) destacó el nuevo récord alcanzado por Línea 1 del Metro de Lima y Callao que superó los 1,700 millones de pasajeros transportados en sus 15 años de operación, lo que lo consolida como un sistema esencial para la movilidad de la capital.

La conmemoración fue liderada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, junto al gerente general de Línea 1, Manuel Wu Rocha. Ellos reconocieron a seis usuarios frecuentes por su confianza en el servicio y presentaron el tren temático "Orgullosos de ser peruanos", que recorrerá las 26 estaciones durante julio en homenaje a las Fiestas Patrias.

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Durante la ceremonia, el titular del MTC destacó que este récord refleja la creciente preferencia de los ciudadanos por un sistema de transporte seguro, eficiente y sostenible, que contribuye a mejorar la calidad de vida de miles de personas al facilitar sus desplazamientos diarios hacia sus centros de trabajo, estudio y otras actividades. En tanto, se proyecta que al cierre de año se alcancen los 200 millones de pasajeros, superando la cantidad de pasajeros transportados durante el 2025.

Actualmente, Línea 1 conecta 11 distritos mediante 26 estaciones y 34 kilómetros de infraestructura ferroviaria. Solo en 2025 movilizó 203.9 millones de pasajeros, el mayor registro anual desde el inicio de sus operaciones, confirmando el crecimiento sostenido de la demanda.

Frente a este escenario, el MTC continúa impulsando la ampliación y modernización de Línea 1, un proyecto estratégico que contempla inversiones estimadas en 3,887 millones de dólares para incrementar progresivamente la capacidad del sistema de 600,000 a un millón de pasajeros diarios.

Las intervenciones previstas comprenden la incorporación de una flota de 31 nuevos trenes, con lo que alcanzará un total de 92 trenes. Un nuevo sistema de control ferroviario, la reducción gradual del intervalo entre trenes hasta 1.5 minutos en hora punta, el incremento de la capacidad de transporte a 48,000 pasajeros por hora por sentido y la construcción de una estación de intercambio en 28 de Julio, que permitirá la conexión con la Línea 2 del Metro.

Como medida inmediata para atender la mayor demanda, el MTC promovió, además, la suscripción de un acta de trato directo que permite incorporar temporalmente hasta 167 viajes adicionales por semana entre junio y septiembre de 2026, en beneficio de más de 30,000 usuarios diarios en horas de mayor afluencia.

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