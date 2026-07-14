MTC promueve cabotaje marítimo de carga como alternativa al transporte terrestre

Andina/Difusión

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó la Estrategia Nacional de Promoción del Cabotaje Marítimo en el Perú, una hoja de ruta orientada a fortalecer la competitividad del sistema logístico nacional mediante el desarrollo del transporte marítimo entre puertos de la costa del país.

La estrategia, elaborada en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), plantea un conjunto de medidas para crear las condiciones que permitan consolidar el cabotaje marítimo de carga como una alternativa logística eficiente, segura y competitiva, aprovechando el potencial de los más de 3,000 kilómetros de litoral y la infraestructura portuaria con la que cuenta el país.

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Durante la presentación, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, destacó que esta iniciativa representa un paso decisivo para construir un sistema de transporte moderno, integrado y multimodal que impulse el comercio interno, fortalezca las cadenas logísticas y genere mayores oportunidades de desarrollo para las regiones.

“El cabotaje marítimo no es simplemente una nueva alternativa de transporte. Es una política de Estado que fortalece la logística nacional, integra nuestros modos de transporte y permite aprovechar plenamente las inversiones que el país viene realizando en infraestructura”, señaló.

La estrategia parte de un diagnóstico técnico que identifica las principales barreras para el desarrollo del cabotaje marítimo de carga y propone acciones orientadas a promover inversiones, mejorar la articulación institucional y fortalecer la coordinación entre entidades públicas, operadores portuarios, navieras, empresas exportadoras y generadores de carga.

Su implementación permitirá diversificar las alternativas de transporte de mercancías, reducir la presión sobre la infraestructura vial, optimizar el uso de los puertos y consolidar un sistema logístico más resiliente frente al crecimiento de la demanda comercial.

Asimismo, contribuirá a mejorar la competitividad de las empresas, facilitar el intercambio comercial entre las diferentes regiones del país y generar condiciones favorables para nuevas inversiones, impulsando el desarrollo productivo y la integración territorial.

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