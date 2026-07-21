MTC publica proyecto de reglamento para uniformizar la determinación de la cobertura móvil

Andina/Difusión

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó el proyecto de Reglamento de cobertura radioeléctrica de los servicios públicos móviles terrestres de telecomunicaciones, una propuesta que, de aprobarse, permitirá contar con información uniforme, actualizada y comparable sobre la cobertura móvil en todo el territorio nacional.

La iniciativa propone establecer parámetros técnicos uniformes para determinar cuándo existe cobertura radioeléctrica, es decir, presencia de señal móvil para la provisión del servicio, lo que facilitará identificar con mayor claridad las zonas que aún requieren conectividad.

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El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, indicó que actualmente la información sobre cobertura ha sido generada para distintos fines y emplea criterios diferentes, lo que dificulta su comparación y utilización para la planificación de las intervenciones del Estado.

"Con esta propuesta, el MTC contará con una referencia técnica oficial para conocer dónde existe cobertura móvil y dónde aún persisten brechas de conectividad. Esto permitirá focalizar mejor las inversiones y las intervenciones destinada para ampliar el acceso de más peruanos a los servicios públicos de telecomunicaciones", explicó.

Asimismo, el proyecto de reglamento dispone que los operadores reporten trimestralmente información sobre la cobertura y la infraestructura de sus redes, lo que permitirá mantener datos actualizados para orientar la toma de decisiones y optimizar las inversiones en el sector.

Como parte de esta iniciativa, el MTC publicará un Listado de Cobertura Radioeléctrica a nivel de Centros Poblados y será la fuente técnica oficial que utilizarán los órganos, programas y proyectos del sector Comunicaciones para planificar, priorizar, evaluar y dar seguimiento sus intervenciones.

El reglamento también contempla la creación de una Base de Datos Integrada del sector Comunicaciones, que reunirá información oficial generada por los órganos, programas y proyectos del ministerio para fortalecer la gestión pública y mejorar la articulación de las acciones orientadas a ampliar la conectividad.

Desde la publicación del proyecto de reglamento, los interesados tienen un plazo de 15 días calendario para remitir sus aportes, comentarios y sugerencias, los cuales pueden ser enviados al siguiente correo electrónico: info.dgprc@mtc.gob.pe o mediante la mesa de partes presencial o virtual del MTC.

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