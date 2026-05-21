MTC recibe S/ 13.9 millones para mantenimiento de vías departamentales

Andina/Difusión

Lima 22 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de partidas por 13.9 millones de soles a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para financiar intervenciones de mantenimiento de vías departamentales en el país.

La medida fue oficializada mediante https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2518011-1" target="_blank">Decreto Supremo N.º 093-2026-EF, publicado hoy en edición extraordinaria del boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano.

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Esta transferencia también tiene como objetivo contribuir a lareactivación económicaa través de obras de conservación vial.

De acuerdo con la norma, los recursos provienen de la Reserva de Contingencia delMEFy serán transferidos al MTC, específicamente a Provías Descentralizado, para la ejecución de mantenimiento rutinario en la red vial departamental no pavimentada. Ello se da el marco de lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

Asimismo, se dispone que el titular del pliego deberá aprobar la desagregación de los recursos dentro de los cinco días calendario de entrada en vigencia del decreto supremo, mientras que el uso de los fondos queda restringido exclusivamente a los fines autorizados.

El decreto lleva las rúbricas del presidente de la república,José Balcázar; el ministro de Economía y Finanzas,Rodolfo Acuña; y el titular del MTC,Aldo Prieto.

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