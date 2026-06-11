MTC restableció el tránsito vehicular en carreteras de 12 regiones mediante Proregión

Andina/Difusión

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

En lo que va del año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través del Programa de Infraestructura Vial para la Competitividad Regional (Proregión) de Provías Descentralizado, gestionó la atención de 257 emergencias viales registradas en 14 Corredores Viales Alimentadores (CVA) de 12 regiones del país.

Lasintervenciones permitieron restablecer el tránsito vehicularen tramos de carreteras departamentales afectadas por derrumbes, deslizamientos, huaicos y caída de rocas, eventos que comprometían la seguridad vial y la conectividad de miles de ciudadanos.

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Las emergencias fueron atendidas en los departamentos deApurímac, Cusco, Madre de Dios, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho, Ica, Pasco, Cajamarca, La Libertad, Moquegua y Tacna.

Entre los corredores con mayor número de incidencias destacan el Corredor Vial Alimentador N.° 6, tramos A y B (Huancavelica–Ayacucho), con 65 emergencias atendidas; el Corredor Vial Alimentador N.° 22 tramo A (Huánuco), con 32; seguido del Corredor Vial Alimentador N.° 9 (Pasco), con 31; el Corredor Vial Alimentador N.° 41, tramos A y B (Moquegua), con 30; y el Corredor Vial Alimentador N.° 10 (Cajamarca), con 28.

Ante cada evento, los consorcios encargados de la conservación vial activaron protocolos de respuesta inmediata, por lo que se desplegó personal técnico especializado y maquinaria pesada para rehabilitar las vías en el menor tiempo posible y minimizar el impacto en el tránsito vehicular.

Cabe destacar queProregióntiene como objetivo fortalecer la competitividad regional mediante el mejoramiento y mantenimiento de una red vial departamental segura, eficiente y resiliente. En ese marco, el programa interviene en vías departamentales a través de convenios de delegación de competencias suscritos con los gobiernos regionales.

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