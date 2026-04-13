El megapuerto de Chancay “ha impulsado una reconfiguración del modelo postal de Serpost”. - Andina/Mtc/Difusión

Lima 14 Abr. (ANDINA) -

El comercio electrónico internacional continúa marcando la pauta en la evolución del sector postal en el Perú. En ese sentido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Serpost, anunció que proyecta procesar aproximadamente 6.7 millones de envíos durante el 2026.

Esta cifra

refleja el papel protagónico de los envíos postales “en la dinámica de las compras en línea transfronterizas”.

De acuerdo con datos oficiales,se estima que 5.6 millones de estos envíos provendrán del extranjero,principalmente desde plataformas asiáticas, mientras que 1.1 millones tendrán origen en el Perú, con distribución tanto a nivel nacional como internacional.

En cuanto a la demanda interna,el 60% de los envíos se distribuye en Lima y el 40% en provincias,con mayor concentración en ciudades del norte del país.

Por otro lado, en relación a los cambios en la estrategia logística, el MTC destacó que

“la apertura del megapuerto de Chancay ha impulsado una reconfiguración del modelo postal de Serpost”.

Este nuevo escenariodespierta el interés de plataformas de e-commerce, como Temu, y de grandes operadores logísticosque buscan otras alternativas ante las limitaciones de capacidad y los altos costos del transporte aéreo frente al marítimo.

En esa línea, el ministerio señaló que

estas plataformas han comenzado a promover la comercialización de productos de mayor peso y volumen dentro del marco postal.

Como resultado,se prevé superar los 400 contenedores movilizados al cierre de 2026,lo que permitiría que el transporte marítimo alcance cerca del 40% de participación en las importaciones postales, frente al 0.5% registrado en las últimas tres décadas.

Asimismo, se ha identificado queel 27% de los envíos supera los 2 kilogramos y que las dimensiones de los paquetes han crecido en un 87%,planteando nuevos desafíos para la capacidad operativa y de distribución del operador postal.

El MTC señaló que “el crecimiento del comercio electrónico internacional es un motor clave para la mejora de las operaciones postales” y reafirmó sucompromiso de brindar un servicio seguro y confiable para millones de usuarios,fortaleciendo la conexión del país con los mercados globales.

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