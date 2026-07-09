MTC suscribe compromisos con operadoras para llevar 4G por primera vez a 412 localidades

Andina/Difusión

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

Más de 66,000 ciudadanos de 412 localidades del país accederán por primera vez a servicios móviles de voz y datos 4G tras la suscripción de compromisos entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y los cuatro principales operadores móviles del país.

Durante la ceremonia de suscripción, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, destacó queeste avance es resultado del impulso a mecanismos como el Canon por Coberturay el régimen especial de pago de la tasa por explotación comercial, los cuales permiten transformar las obligaciones económicas de las empresas operadoras en inversiones para acelerar el cierre de la brecha de conectividad.

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La iniciativa involucra a América Móvil (Claro),Entel, Integratel (Movistar) yBitel,con inversiones superiores a 182 millones de soles para implementar infraestructura de telecomunicaciones en 22 regiones del país.Se prevé que las 412 localidades beneficiadas cuenten con el servicio hacia junio del 2027.

Las localidades fueron seleccionadas por los propios operadores luego de manifestar su interés en acogerse a estos mecanismos. Gracias a ello, miles de ciudadanos accederán por primera vez a servicios móviles de voz y datos 4G, facilitando su comunicación y el uso de plataformas de educación, salud, comercio electrónico e inclusión financiera, además de generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico local.

El Canon por Cobertura, mecanismo impulsado por el MTC, permite que las empresas operadoras destinen hasta el 60 % del pago por el uso del espectro radioeléctrico a inversiones en infraestructura móvil en localidades rurales.

A la fecha, este mecanismo ha permitido que más de 296,000 ciudadanos de 1,531 localidades rurales accedan por primera vez a servicios móviles 4G, lo que amplía sus oportunidades de acceso a educación, salud, servicios financieros y comercio electrónico.

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