Perú.- MTPE busca fortalecer certificación de competencias laborales en agroexportación

Andina/Difusión

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) lanzó una convocatoria dirigida a potenciales Centros de Certificación de Competencias Laborales (CCCL) y Evaluadores de Competencias Laborales (ECL) en la agroexportación.

El objetivo es fortalecer el reconocimiento formal de la experiencia laboral en dicho sector y mejorar las oportunidades de empleabilidad en el país.

A través de esta convocatoria, el MTPE invita a entidades públicas y privadas, así como a profesionales con experiencia en los perfiles ocupacionales priorizados, a sumarse al sistema nacional de certificación de competencias laborales. De esta manera, se busca reconocer formalmente los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos por los trabajadores a lo largo de su experiencia laboral.

Los CCCL autorizados podrán brindar el servicio de evaluación y certificación de competencias laborales conforme a los estándares aprobados por el MTPE. Asimismo, los ECL autorizados integrarán el registro nacional correspondiente y podrán participar en los procesos de evaluación en sus respectivos sectores de especialización.

La convocatoria se desarrolla de manera virtual, gratuita y estará disponible hasta el 13 de julio. La iniciativa busca ampliar la oferta de certificación en regiones como Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Piura y San Martín, vinculadas a las cadenas productivas del café, cacao y fruticultura.

La convocatoria comprende perfiles ocupacionales vinculados a la producción de plantones de cacao, manejo de cultivo de café, producción de café tostado, cata de café, cata de pasta o licor de cacao, manejo de postcosecha, evaluación y aplicación fitosanitaria, sistemas de riego tecnificado e inspección de unidades productivas orgánicas.

Esta intervención es gracias a la Iniciativa de política pública “Fortalecimiento del Ecosistema de Certificación de Competencias Laborales en la Agroexportación del País” liderada por la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales del MTPE, con el impulso del Programa SeCompetitivo, el cual cuenta con el apoyo de Suiza, a través de su Cooperación Económica, y es implementado por Helvetas Perú.

La Certificación de Competencias Laborales es el reconocimiento público, formal y documentado de las competencias laborales demostradas por una persona, independientemente de la forma en que las adquirió y conforme a un estándar de competencia laboral aprobado.

Enlaces de postulación:

- Postula aquí a Evaluador de Competencia Laborales.

- Postula a Centro de Certificación de Competencia Laborales: Cacao / Café, Fruticultura e Inspección.

- Conoce acá los perfiles ocupacionales (oficios) a detalle.

(FIN) NDP/JAM