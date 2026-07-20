MTPE capacitará a 610 personas para el trabajo en cinco departamentos

Archivo - Perú.- Aceptan renuncias de viceministros de Trabajo y de Promoción del Empleo - Andina/Difusión - Archivo

Lima 20 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través del Programa Nacional de Empleo Jóvenes Productivos, suscribió convenios de cooperación interinstitucional con la Universidad Nacional de Piura (UNP), la Universidad Nacional de Juliaca (UNAJ) y la Universidad Nacional del Altiplano (UNA Puno) para brindar el servicio de capacitación laboral a 610 personas en los departamentos de Arequipa, Ica, Cusco, Lambayeque y Lima.

La ceremonia se realizó este lunes 20 de julio en la sede central del MTPE y estuvo encabezada por el viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Walter Borja Rojas, en representación del ministro Flavio Cruz Mamani.

Los convenios están dirigidos principalmente a jóvenes en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad sociolaboral, quienes recibirán capacitación técnica orientada a la demanda real del mercado, además del fortalecimiento de habilidades para la empleabilidad y vinculación directa con las empresas, con el fin de mejorar sus oportunidades de inserción en un empleo formal y digno.

La intervención contempla un enfoque integral: los participantes contarán con acompañamiento durante todo el proceso, así como apoyo para movilidad, certificaciones y otras medidas destinadas a superar las barreras que impiden que un joven concluya su formación y acceda a un empleo adecuado.

Durante su intervención, el viceministro Borja destacó que el acuerdo representa una alianza estratégica entre el mundo del empleo y la educación superior. Señaló que, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares procesados por el MTPE, alrededor de 2 de cada 3 jóvenes de entre 18 y 29 años que culminan la educación superior trabajan hoy en ocupaciones que no corresponden a su nivel de formación, situación que la capacitación laboral busca revertir.

Asimismo, agradeció el compromiso de las universidades públicas participantes y reafirmó la decisión del sector de continuar impulsando este tipo de alianzas, subrayando que, cuando el Estado, la academia y el sector productivo trabajan de manera articulada, los resultados son más sostenibles y efectivos para el desarrollo del país.

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