MTPE y congresistas coinciden en difundir derechos de trabajadores con cáncer

Andina/Difusión

Lima 16 Jun. (ANDINA) -

Con el objetivo de analizar la situación del Seguro Social de Salud (EsSalud), el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano González, sostuvo una reunión de trabajo con las congresistas Jeny López Morales y Nilza Chacón Trujillo, con quienes coincidió en la necesidad de fortalecer la atención que reciben los asegurados a nivel nacional.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la publicación del reglamento de la Ley N.° 32431, norma que refuerza la protección laboral de los trabajadores con diagnóstico de cáncer, estableciendo garantías frente a actos de discriminación o despido por esta condición y promoviendo la continuidad de su tratamiento médico.

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Asimismo, el titular del MTPE y las parlamentarias coincidieron en la importancia de difundir ampliamente los alcances de esta norma mediante un acto protocolar, a fin de que más trabajadores conozcan los derechos que les asisten y puedan ejercerlos oportunamente.

La reunión permitió intercambiar opiniones sobre temas de interés común vinculados a la protección de los trabajadores y al fortalecimiento de los servicios que reciben los asegurados de EsSalud.

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