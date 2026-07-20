MTPE: se debe contar con árbitros especializados para negociación colectiva en el Estado

Andina/Difusión

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

Ante el incremento de las negociaciones colectivas en las entidades del Estado y la activación del arbitraje, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) organizó el XII Curso de Capacitación sobre Negociación Colectiva en el Sector Público 2026, iniciativa que hoy entregó certificados a los profesionales que culminaron satisfactoriamente el programa.

Este reconocimiento permitirá que personal calificado integre el Registro Nacional de Árbitros para intervenir con solvencia en los procesos de negociación entre instituciones públicas y organizaciones sindicales.

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“La trascendencia de esta capacitación radica en la urgencia de dotar al Estado de árbitros preparados técnica y jurídicamente para intervenir en los procesos colectivos. Disponer de profesionales especializados asegura decisiones ajustadas al derecho vigente. Además, brinda una valiosa oportunidad para que las instituciones públicas y los trabajadores cuenten con un servicio eficiente y transparente”, señaló el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Flavio Cruz Mamani, quien presidió la entrega de certificados.

El curso, con más de 11 años de dictado, que volvió a realizarse de manera presencial luego de 5 años de virtualidad, fue organizado por el MTPE, en coordinación con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), entre el 24 de junio y el 6 de julio de 2026.

Como resultado del programa, 83 de los 91 profesionales inscritos lograron aprobar satisfactoriamente la capacitación, lo que les permitirá postular e integrarse al Registro Nacional de Árbitros de Negociaciones Colectivas.

Evelyn Zuta Palacios, una de las graduadas, mostró se agradecimiento al MTPE, MEF, SERVIR y ENAP por la oportunidad de promover cursos como este. “Nuestro compromiso es ejercer todo lo aprendido desde la ética, poner siempre nuestro grano de arena para que el país siga creciendo, teniendo en cuenta el bienestar y los mejores derechos de la ciudadanía”, comentó.

Con la culminación de esta duodécima edición, el MTPE renueva su compromiso institucional de seguir impulsando espacios de formación continua que impulsen un diálogo social técnico, transparente y alineado al marco legal vigente.

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