MTPE: Debemos generar las condiciones para inclusión laboral de personas con discapacidad

Andina/Archivo

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano González, resaltó la necesidad de promover una mayor inclusión laboral de las personas con discapacidad, garantizando igualdad de oportunidades y acceso a un empleo digno, así como erradicar el trabajo infantil.

De esta manera, reafirmó el compromiso del Estado con la protección de los derechos laborales y de las poblaciones más vulnerables.

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“Las personas con discapacidad merecen las mismas oportunidades que cualquier ciudadano. Tenemos la obligación de generar las condiciones para su inclusión laboral, porque el trabajo decente les permite desarrollarse con autonomía económica y social, contribuyendo plenamente al desarrollo de nuestro país”, expresó el ministro en la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional en la sede del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Asimismo, el ministro Solano González destacó la importancia de fortalecer las acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil en el país.

“Este mes es muy importante porque conmemoramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Desde el Estado venimos trabajando para fortalecer la prevención y erradicación de esta problemática, en línea con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es fundamental dejar una hoja de ruta clara y consolidada que permita al próximo gobierno dar continuidad a los avances alcanzados y seguir protegiendo los derechos de todos los trabajadores”, señaló.

Como se sabe, el MTPE dio un paso decisivo en la defensa de los derechos fundamentales de la niñez peruana: mediante el Decreto Supremo N° 006-2026-TR, publicado el 8 de mayo de 2026 en el diario oficial El Peruano, se aprobó el Protocolo Intersectorial sobre Trabajo Infantil, herramienta normativa que articula la acción del Estado para prevenir y erradicar esta situación social en todo el territorio nacional.

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