MTPE: Desempleo de personas con discapacidad bajó 26% en Lima Metropolitana

Andina/Difusión

Lima 28 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que la tasa de desempleo de personas con discapacidad se redujo en un 26% en Lima Metropolitana en el 2025 y que la Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada con discapacidad fue de más de 42,000 personas ese año, con un incremento de 6.7% respecto al 2024.

Estas cifras las dio el MTPE en el marco de la maratón de empleo para personas con discapacidad, donde más de 30 empresas ofrecieron alrededor de 300 puestos de trabajo.

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“Buscamos garantizar igualdad de oportunidades, promover entornos laborales inclusivos y reconocer el talento y las capacidades de cada trabajador. Desde el MTPE impulsamos acciones que faciliten su acceso a un empleo digno y formal, porque la inclusión laboral no solo fortalece la justicia social, sino también la productividad, la competitividad y el desarrollo sostenible del país”, señaló el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández.

A la convocatoria laboral llegaron personas desde varios distritos de Lima e incluso de distintas provincias del país. Muchos de ellos arribaron en sillas de ruedas, con muletas, pero con el mejor ánimo de ser parte de una planilla formal.

El viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Miguel Ángel Vegas, indicó durante la inauguración del evento que actos como este hacen que se vaya cerrando la brecha de la informalidad e hizo un llamado a las empresas públicas y privadas para que se continue ofreciendo oportunidades a las personas con discapacidad.

La Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 29973) establece cuotas laborales obligatorias para fomentar la inclusión. En el sector público es obligatorio contratar personas con discapacidad en una proporción no menor de 5% del total del personal mientras que, en las empresas privadas con más de 50 trabajadores, la proporción no debe ser menor de 3% de la planilla total. En este contexto, en el MTPE cuenta con 49 servidores con discapacidad plenamente integrados, frente a 851 servidores sin discapacidad.

Como resultado de la Maratón del Empleo para Personas con Discapacidad, participaron un total de 344 asistentes, de los cuales 209 fueron hombres y 135 mujeres. Asimismo, 147 personas fueron preseleccionadas para continuar con los procesos de contratación, entre ellas 85 hombres y 62 mujeres.

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