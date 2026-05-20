Perú.- MTPE dio asistencia técnica y se levantó huelga de más de un mes en Azucarera Andahuasi

Perú.- MTPE fija equivalencia de cargos para pensión de extrabajadores cesados irregularmente - Andina/Difusión

Lima 21 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) facilitó la suscripción de un convenio colectivo entre la Empresa Agraria y Azucarera Andahuasi y su Sindicato de Trabajadores Obreros. Este acuerdo permitió el levantamiento inmediato de la medida de huelga que los trabajadores acataban desde hacía 32 días.

La resolución de este prolongado conflicto se alcanzó gracias a la intervención estratégica del MTPE, que brindó asistencia técnica especializada a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) de Lima Región.

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“El levantamiento de la medida de huelga, en la que el ministerio brindó asesoría y asistencia técnica a las partes, es un importante logro para la gobernabilidad laboral y el mantenimiento de la paz social”, indicó el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández.

En total, los especialistas del MTPE desplegaron 23 asistencias técnicas a la autoridad regional, en las reuniones extraproceso a las que la DRTPE de Lima Región convocó a las partes, para dar solución a la medida de huelga y a la negociación colectiva.

El convenio colectivo, alcanzado mediante la vía del trato directo, tendrá una vigencia que va desde el 1 de abril de 2026 hasta el 31 de octubre de 2030. Con la firma de este documento, ambas partes dieron por solucionados de forma definitiva la totalidad de los puntos contenidos en el pliego petitorio presentado el 16 de septiembre de 2025.

Entre los principales acuerdos económicos y laborales alcanzados en la mesa de diálogo destacan:

- Unificar el valor económico de los antiguos beneficios de "Racionamiento" y "Racionamiento de azúcar" bajo un solo concepto denominado "bonificación unificada".

- Otorgar un bono extraordinario a favor de los trabajadores por concepto de cierre de pliego.

- Entrega de una canasta de navidad, un bono vacacional, asignación por educación, asignación por sepelio y préstamos.

- Garantizar beneficios como la bonificación por quinquenio, uniformes de trabajo y la entrega de equipos de protección personal (EPP).

- Mejoras en materia de licencias y comunicación sindical.

Tras la suscripción del documento, tanto los representantes de la Empresa Agraria y Azucarera Andahuasi como del sindicato expresaron su voluntad de mantener, en adelante, una relación laboral armoniosa. Asimismo, reafirmaron su compromiso de resolver cualquier discrepancia futura de manera interna, utilizando el trato directo y la colaboración mutua como herramientas principales.

Con este tipo de intervenciones, el MTPE reafirma su rol como ente rector y técnico capaz de fortalecer a las direcciones regionales del país, promoviendo el diálogo democrático y concertado como la única vía eficiente para resolver los conflictos laborales y asegurar la continuidad de la actividad económica en beneficio de los trabajadores y el desarrollo nacional.

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