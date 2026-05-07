MTPE fija equivalencia de cargos para pensión de extrabajadores cesados irregularmente

Perú.- Ministerio de Trabajo garantiza pensión justa a ex trabajadores cesados irregularmente - Andina/Difusión

Lima 8 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) señaló que la aprobación de la equivalencia de cargos y remuneraciones de referencia servirá de base para determinar el monto de la pensión inicial de extrabajadores beneficiarios de la Ley N.º 27803 que fueron cesados irregularmente.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 099-2026-TR, publicada este jueves, y permitirá a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) continuar con el trámite de la pensión de jubilación definitiva correspondiente.

Durante la presentación de la norma, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, señaló que la resolución representa un avance en el proceso de reconocimiento, justicia y reparación para cientos de peruanos afectados por ceses irregulares.

“Esta resolución representa, luego de años de espera y perseverancia, un acto de reconocimiento, justicia y reparación”, manifestó durante el acto público realizado con la presencia de beneficiarios de la medida.

El titular del MTPE destacó que la jubilación adelantada permitirá brindar seguridad y previsibilidad a quienes fueron apartados injustamente de su vida laboral.

“Estamos dando el paso necesario para que esos beneficios tradicionales se calculen sobre una base más justa y adecuada”, agregó.

En representación de los beneficiarios, Yolanda Cosmópolis Santa Cruz, extrabajadora del extinto Banco Industrial del Perú, expresó su satisfacción tras la aprobación de la resolución y afirmó que la medida responde a una larga espera de los exservidores.

La actividad contó con la participación del secretario de Organización de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Manuel Coronado, además de trabajadores beneficiados y representantes del sector.

El MTPE reafirmó que continuará impulsando acciones orientadas al reconocimiento de derechos y la reparación de trabajadores afectados por ceses irregulares.

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