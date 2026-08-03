MTPE fortalece alianzas con gobiernos locales para impulsar el empleo temporal

Andina/El Ministro De Trabajo, Juan Sheput,

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, sostuvo una reunión de trabajo con Walter Rubén Bravo Bendezú, alcalde distrital de Capillas, provincia de Castrovirreyna (Huancavelica), y Erson Valladolid Espinoza, alcalde distrital de Santa Rosa, provincia de La Mar (Ayacucho).

En el encuentro, las autoridadesabordaron iniciativas orientadas a generar empleo temporal para la población más vulnerable, mediante actividades y proyectos de intervención localque contribuyan también al mejoramiento de espacios y servicios en ambas jurisdicciones.

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) reafirmó elcompromiso del sector de articular esfuerzos con los gobiernos locales para ampliar las oportunidades de empleo,dinamizar las economías regionales y atender las principales necesidades de la ciudadanía.

“Al término de la reunión, ambos alcaldes destacaron la disposición del ministro Sheput para escuchar sus propuestas yevaluar acciones concretas en beneficio de sus comunidades”,refirió el ministerio, en una nota de prensa.