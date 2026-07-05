MTPE impulsa dos obras que generarán cerca de 100 empleos temporales en Amazonas

Andina/Cortesía

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

El viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Dante Delgado, colocó la primera piedra de dos proyectos de inversión en el departamento de Amazonas, los cuales fueron financiados a través del Programa Llamkasun Perú. Estos generarán cerca de 100 empleos temporales en beneficio de la población más vulnerable.

Delgado visitó la provincia de Chachapoyas, donde dio inicio a las obras de construcción del parque principal de la localidad de Cheto, ubicado en el distrito del mismo nombre. Esta obra propiciará 46 empleos temporales en la zona y se llevará a cabo gracias a un presupuesto de 883,394 soles.

Además, se dirigió al distrito de Milpuc, en la provincia de Rodríguez de Mendoza, donde colocó la primera piedra del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la plaza principal del centro poblado de Chonta Pampa. Esta iniciativa será ejecutada con un presupuesto de 1 millón 102,810 de soles a través del cual se generarán 52 empleos temporales.

El viceministro indicó que, así como en Cheto y Milpuc, Llamkasun Perú viene promoviendo en el departamento de Amazonas la generación de más de mil empleos temporales a través del financiamiento de 4 proyectos de inversión y 21 actividades de intervención inmediata, con un monto de inversión de más de 6.3 millones de soles.

“Lo bonito de Llamkasun Perú es que los empleos temporales que genera son cubiertos por los pobladores del lugar que más lo necesitan, como madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros ciudadanos. Es decir, personas que en otras circunstancias tendrían dificultades de conseguir un trabajo”, sostuvo el viceministro Delgado.

Llamkasun Perú es un programa del MTPE dedicado a la generación de empleos temporales a través del financiamiento de proyectos de inversión y actividades de intervención inmediata en diferentes regiones, en beneficio de la población más urgida de empleo.

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