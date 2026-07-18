Perú.- MTPE impulsa empleo temporal en Puno con obras por más de S/ 1,7 millones - Andina/Cortesía

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) impulsa la generación de empleo temporal en la región Puno mediante dos proyectos de infraestructura financiados por el programa Llamkasun Perú, que demandan una inversión superior a 1,7 millones de soles y permitirán crear 97 puestos de trabajo temporales.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Flavio Cruz Mamani, informó que las obras se ejecutarán en los distritos de Acora y Puno, como parte de las acciones orientadas a promover oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad económica y dinamizar la economía local.

En el distrito de Acora se colocó la primera piedra del proyecto “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la primera cuadra de la avenida Juan Thola”, obra que cuenta con un financiamiento de 873 mil soles y tendrá un plazo de ejecución de 84 días hábiles.

Según informó el MTPE, esta intervención permitirá generar 35 empleos temporales para pobladores de la zona.

Posteriormente, en la ciudad de Puno, se inició el proyecto “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en el jirón 4 de Noviembre, cuadras 16, 17 y 18”, que contará con un financiamiento superior a 863 mil soles y será ejecutado por la Municipalidad Provincial de Puno bajo la modalidad de administración directa con recursos del programa Llamkasun Perú.

Esta obra generará 62 empleos temporales, contribuyendo a mejorar los ingresos de las familias beneficiarias y al desarrollo de infraestructura urbana en la localidad.

“Estas obras brindan oportunidades de empleo para los propios pobladores, fortalecen la economía de sus familias y, al mismo tiempo, mejoran la infraestructura de sus comunidades”, señaló el ministro Flavio Cruz Mamani.

Orientación laboral para jóvenes

Durante su visita a Puno, el titular del MTPE también presentó la plataforma digital “Mi Carrera” a estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa Glorioso San Carlos.

La herramienta brinda información sobre el mercado laboral, opciones de formación profesional y técnica, así como alternativas de financiamiento para estudios superiores, con el objetivo de apoyar a los jóvenes en la toma de decisiones sobre su futuro académico y laboral.

El ministro indicó que la plataforma registra más de 3 millones 814 mil visitas a nivel nacional, reflejando el interés de los jóvenes por acceder a información para planificar su trayectoria educativa y profesional.