MTPE impulsa formalización laboral tras lanzar plataforma "Eventos Empleos Perú"

Andina/Vidal Tarqui

Lima 26 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) viene fortaleciendo sus mecanismos de inserción laboral formal tras el reciente lanzamiento de la plataforma digital "Eventos Empleos Perú".

Esta herramienta centraliza la información sobre ferias y convocatorias a nivel nacional, al permitir que los ciudadanos conozcan con precisión dónde y cuándo se realizarán los procesos de selección que promueve el MTPE para acceder a un puesto de trabajo con todos los beneficios de ley.

-Ministerio de Trabajo presentó Estrategia Nacional para la Formalización Laboral 2026-2040

"La plataforma de manera digital va a agrupar información para que cualquier ciudadano pueda ingresar y ver en su región en qué lugar, fecha y hora se realizarán estos eventospara que pueda tener esa oportunidad de encontrar un trabajo formal", afirmó el viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Miguel Ángel Vegas Carrera en entrevista para el programaAndina al DíadeAndina Canal Online.

La meta, según el viceministro, es evitar que las vacantes queden desiertas por desconocimiento de la oferta laboral disponible.

En lo que va del año, el sector ha realizado 54 eventos a nivel nacional, con lo que ha logrado ofertar más de 23,000 puestos de trabajo y concretar aproximadamente 10,000 colocaciones laborales efectivas.

El viceministro resaltó que estos esfuerzos buscan conectar a empresas con buscadores de empleo en sectores estratégicos como la agroexportación, la minería y los servicios turísticos, dependiendo de las necesidades de cada región.

Además de la plataforma de eventos, se destacó la utilidad del Certificado Único Laboral (CUL), un documento digital gratuito que integra antecedentes policiales, penales, judiciales y trayectoria educativa en un solo archivo.

Asimismo, elMTPE ofrece certificación de competencias para trabajadores con experiencia empírica, como panaderos o albañiles, lo que les permite acreditar su oficio y mejorar sus condiciones salariales

Respecto a la lucha contra la informalidad laboral, Vegas informó sobre la implementación de una Estrategia Nacional de Formalización que involucra a 21 entidades del Estado. "La informalidad está bordeando más o menos siete de cada 10 peruanos. Este es un esfuerzo que tiene que ser multidimensional porque la informalidad no se soluciona solo con una norma, pasa por crear incentivos para que las empresas y microempresas se formalicen", señaló el funcionario.

Finalmente, la estrategia apunta a la desburocratización y a facilitar el acceso a créditos financieros en mejores condiciones para los emprendedores que opten por la formalidad.

En ese sentido, el viceministro invitó a la población a utilizar estas herramientas digitales para mejorar su empleabilidad: "La idea es que estas convocatorias sean cada vez masivas y más gente pueda ocupar estos puestos de trabajo", puntualizó.

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