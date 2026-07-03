MTPE impulsará mesa de trabajo para evaluar actualización de Ley del Trabajo Portuario

Andina/Difusión

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) acordó con representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Perú (FEMAPOR) impulsar la conformación de una mesa de trabajo para revisar la problemática laboral del sector y promover la actualización de la Ley del Trabajo Portuario.

El acuerdo se alcanzó durante una reunión encabezada por el viceministro de Trabajo, Tomás Alejandro Flores Noriega, quien señaló que el MTPE busca fortalecer el diálogo social entre el Estado, los trabajadores y los actores vinculados al sistema portuario.

El funcionario explicó que la agenda de trabajo estará orientada a fortalecer la protección de los derechos laborales y la modernización del marco normativo del sector.

"A través de la Dirección General de Trabajo, se coordinará la conformación de la mesa de trabajo y se elaborará una agenda que permita identificar y priorizar los principales problemas que enfrentan los trabajadores portuarios en todo el país. Es necesario trabajar rápidamente en una agenda de transición que identifique los principales problemas que afectan a los trabajadores portuarios, no solo de Lima y Callao, sino también de los demás puertos del país. Es urgente y prioritario incorporar este tema en la agenda nacional. Nuestro rol será encaminar esta agenda de trabajo", afirmó Flores Noriega.

Por su parte, la directora general de Trabajo, Cecilia García, sostuvo que la problemática del sector requiere un trabajo articulado entre diversas entidades del Estado para lograr una actualización normativa acorde con la realidad laboral portuaria.

Asimismo, indicó que el MTPE viene revisando el expediente técnico y coordinando la conformación del grupo de trabajo que canalizará las propuestas del sector. Agregó que también se realizan coordinaciones con el equipo técnico del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) para remitir la propuesta al nuevo Congreso.

El secretario general de FEMAPOR, Milton Mendiguri Padilla, destacó la apertura al diálogo mostrada por el MTPE y expresó su expectativa de que los compromisos asumidos se concreten en el corto plazo.

"Hemos sido escuchados y nos vamos tranquilos con el compromiso asumido por las autoridades. Ahora esperamos la emisión de la resolución ministerial que oficialice la conformación de la mesa de trabajo", manifestó.

El dirigente indicó que una de las principales demandas del gremio es la instalación de una mesa de trabajo tripartita para evaluar y proponer modificaciones a la Ley del Trabajo Portuario, la cual consideran desactualizada frente a las actuales condiciones del sector.

Finalmente, los representantes de FEMAPOR solicitaron que el Estado otorgue un reconocimiento oficial a los trabajadores portuarios por su aporte al desarrollo económico del país.

(FIN) NDP/JAM