MTPE lideró grupo de trabajo enfocado en prevenir accidentes laborales en construcción

Andina/Difusión

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) lideró el Grupo de Trabajo Multisectorial que evaluó las actividades del sector construcción a las que se aplica el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Además, el grupo multisectorial elaboró una propuesta en el marco de dicho Reglamento, con el objetivo de prevenir accidentes laborales en la construcción.

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El Grupo de Trabajo, que clausuró sus sesiones, realizó el análisis técnico de las propuestas formuladas por las instituciones participantes. Además, evaluó el listado vigente de actividades del sector construcción a las que resulta aplicable el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.

Este proceso se desarrolló bajo un enfoque de diálogo social tripartito, con la participación del MTPE, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). También se contó con la participación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) como entidad invitada permanente.

Como resultado del trabajo técnico y de los consensos alcanzados entre las instituciones participantes, se concluyó que el listado vigente mantiene coherencia técnica y normativa con el ámbito de aplicación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción, acordándose mantener su contenido sustancial e incorporar mejoras en su estructura de presentación para fortalecer su interpretación sistemática y claridad técnica.

De esta manera, el MTPE reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la cultura preventiva, el diálogo social y la mejora continua del marco técnico y normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo.

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