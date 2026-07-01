MTPE ofrece canales directos para reportar malas prácticas de funcionarios

Archivo - Perú.- MTPE dio asistencia técnica y se levantó huelga de más de un mes en Azucarera Andahuasi - Andina/Difusión - Archivo

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

Con el objetivo de cerrar el paso a la corrupción y recuperar la confianza de la ciudadanía, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) puso en marcha una ofensiva de transparencia mediante la aplicación estricta de su Código de Conducta.

Esta herramienta, de cumplimiento obligatorio, regula el comportamiento ético de todo su personal y establece pautas drásticas frente a dilemas morales en la función pública.

Este documento incluye casos prácticos y situaciones reales de fiscalización. El texto define con claridad cómo deben actuar los servidores públicos ante el ofrecimiento de regalos, favores o dádivas, y cómo prevenir los conflictos de intereses que suelen afectar las contrataciones y la atención al ciudadano.

Cero tolerancia: canales de denuncia abiertos

Como parte de esta estrategia de prevención, el MTPE anunció que no solo vigilará el comportamiento interno, sino que empoderará a los ciudadanos para que se conviertan en fiscalizadores directos. Para ello, se han habilitado y reforzado múltiples canales de atención inmediata para reportar cualquier irregularidad o sospecha de corrupción:

Línea directa y WhatsApp: 997 501 097 (Atención rápida).

Plataforma Digital Única: https://denuncias.servicios.gob.peCorreo electrónico especializado: denunciactosdecorrupcion@trabajo.gob.pe

Mesa de Partes Virtual: https://sgd.trabajo.gob.pe/appmesapartesenlinea/inicio

Atención presencial: Oficina de Integridad Institucional del MTPE.

Con la implementación de este Modelo de Integridad, el sector Trabajo busca transformar la cultura organizacional de la entidad, garantizando que cada sol del presupuesto institucional se traduzca en un servicio eficiente, honesto y orientado exclusivamente al bienestar de los trabajadores y empleadores del país.