MTPE ofrecerá más de 2,300 empleos en San Juan de Lurigancho. ¿Cuándo puedo postular?

Perú.- MTPE ofrecerá más de 2,300 empleos en San Juan de Lurigancho - Andina/Difusión

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través del Programa Nacional de Empleo Jóvenes Productivos, organizará la Gran Registratón Laboral, donde se ofrecerán más de 2 300 puestos de trabajo formales para los vecinos de San Juan de Lurigancho y Lima Metropolitana.

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La actividad se realizará el próximo jueves 16 de julio, de 8:30 a. m. a 1:00 p. m., en el Teatro Municipal de San Juan de Lurigancho. Durante la jornada, las personas interesadas podrán postular a las vacantes ofrecidas por 13 empresas de reconocida trayectoria y aliadas del MTPE, que buscan incorporar personal para diversos perfiles ocupacionales.

Las empresas buscan cubrir puestos como operarios de almacén, operarios de producción (soplado), operarios de lavandería, operarios de clasificación, ayudantes de máquinas, operadores de montacarga, estibadores, mecánicos de costura, soldadores, torneros y fresadores CNC, técnicos en procesos y automatización, y técnicos en mantenimiento de motores diésel.

Asimismo, se requieren agentes de seguridad, prevencionistas, vigilantes, vendedores, cajeros, promotores de ventas, asesores de atención al cliente, teleoperadores (call center), conductores con licencia A2B, riggers (vigías), operarios de limpieza industrial y general, cocineros, ayudantes y auxiliares de cocina, mozos, azafatas, despachadores, ayudantes de panadería y pastelería, así como cuarteleros con disponibilidad para viajar.

Las vacantes se distribuyen de la siguiente manera: Overall Strategy (460), Grupo Eulen (240), Modipsa (100), Dinet (80), Topi Top (30), Marathon (20), APC Corporación (90), Fridays (60), NG Restaurantes (530), Newrest (170), Tiendas Mass (50), Liderman (50) e ISEG Perú (500).

Cómo postular a la Registratón Laboral

Para postular a una de las 2 380 vacantes, los interesados deberán presentar su DNI físico, llevar su currículum vitae, haber culminado la educación secundaria, no encontrarse laborando al momento de la inscripción y asistir a la Registratón Laboral del Programa Nacional de Empleo Jóvenes Productivos.

Esta actividad se desarrolla en alianza estratégica con el Programa Perú Social, cofinanciado por la Unión Europea y la Cooperación Técnica Alemana para el Desarrollo (GIZ), con el apoyo de CUSO y la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

Cursos virtuales gratuitos

Si bien la convocatoria está dirigida al público en general, el MTPE recomienda contar con la constancia de haber culminado alguno de los cursos virtuales gratuitos que ofrece el Programa Nacional de Empleo Jóvenes Productivos, ya que ello permitirá fortalecer el perfil de los postulantes y mejorar sus oportunidades de inserción laboral. Las personas interesadas pueden inscribirse previamente en la plataforma virtual del programa para acceder a esta capacitación.

Además, durante la Registratón, quienes aún no se hayan inscrito en los cursos virtuales podrán hacerlo de manera gratuita y recibir orientación del equipo técnico del programa para fortalecer sus competencias laborales y mejorar sus posibilidades de acceder a un empleo formal.

Para participar en la Gran Registratón Laboral de San Juan de Lurigancho, es necesario realizar una inscripción previa en este enlace. Para consultas e informes, los interesados pueden comunicarse al número 986 704 714, mediante llamada o WhatsApp.

Con esta Gran Registratón Laboral, el MTPE reafirma su compromiso de promover el empleo formal, fortalecer la empleabilidad de la población y generar mayores oportunidades de inserción laboral para los peruanos.

(FIN) NDP/JAM