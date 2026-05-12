Perú.- MTPE ofrecerá más de 90 empleos para adultos mayores en Jesús María

Perú.- MTPE fija equivalencia de cargos para pensión de extrabajadores cesados irregularmente - Andina/Difusión

Lima 13 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que este jueves 14 de mayo realizará la “Convocatoria Masiva Plateada” en Jesús María, donde ofrecerá más de 90 vacantes laborales dirigidas a adultos mayores.

La actividad se desarrollará en la sede del MTPE ubicada en la avenida Salaverry n.° 655, en el distrito de Jesús María, desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

La entidad detalló que las vacantes disponibles corresponden a puestos de asesores de ventas, asesores de cobranza, atención al cliente, auxiliar de producción y captador, entre otros.

Asimismo, precisó que los postulantes deberán contar con secundaria completa y no será necesario acreditar experiencia previa para acceder a las ofertas laborales.

El MTPE señaló que las empresas participantes requieren personal para laborar en los distritos de Pueblo Libre, San Isidro, Lima Centro, Lurín y Lima Norte.

Como parte de la jornada, el ministerio también brindará de manera gratuita el Certificado Único Laboral (CUL), documento que reúne antecedentes policiales, penales y judiciales, así como información sobre trayectoria educativa y experiencia laboral.

Además, ofrecerá asesoría para la búsqueda de empleo mediante talleres orientados a fortalecer la elaboración del currículum vitae y mejorar el desempeño en entrevistas de trabajo.

El MTPE destacó que esta iniciativa busca promover el acceso al empleo formal para la población adulta mayor y fortalecer la igualdad de oportunidades en el mercado laboral.

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