MTPE y OIM firman acuerdo para fortalecer migración laboral regular

Andina/Difusión

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), representada por su jefe de Misión en el Perú, Giuseppe Crocetti, suscribieron hoy un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional orientado a fortalecer la gestión de la migración laboral por vías regulares y promover la integración socioeconómica de la población migrante, retornada y de acogida.

El acuerdo contempla acciones de formación y certificación de competencias laborales, fortalecimiento de la intermediación laboral con el sector privado bajo principios de reclutamiento ético e igualdad de trato, orientación sobre derechos laborales y trabajo decente, asistencia técnica, intercambio de experiencias y elaboración de estudios sobre el mercado laboral.

Durante la ceremonia, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano, destacó que la movilidad humana representa un desafío y una oportunidad para el desarrollo del país, reafirmando el compromiso del Estado con una migración laboral regular, segura y ordenada, con respeto de los derechos humanos y laborales.

Asimismo, señaló que el Perú es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, y que este fenómeno requiere respuestas integrales de política pública.

Este acuerdo permitirá fortalecer la cooperación entre ambas instituciones para ampliar las oportunidades de inserción laboral y desarrollo económico de las personas migrantes, en beneficio de las comunidades de acogida y del país en su conjunto.

El acuerdo suscrito es resultado de un proceso de negociación iniciado en febrero de 2026, que comprendió cinco meses de trabajo técnico entre ambas instituciones, orientado a la revisión, validación y consolidación de sus componentes.

Con la suscripción del presente acuerdo, el MTPE y OIM reafirman su compromiso de trabajar de manera articulada para promover el trabajo decente y proteger los derechos de las personas trabajadoras migrantes, contribuyendo al fortalecimiento de los servicios públicos de empleo y al cumplimiento de las recomendaciones formuladas al Perú en el marco de su proceso de adhesión a la OCDE.

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