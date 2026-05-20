MTPE presenta plataforma "Eventos Empleos Perú" que promueve ofertas laborales

Andina/Braian Reyna

Lima 20 May. (ANDINA) -

En el marco de las políticas activas de empleo orientadas a promover la inserción laboral formal, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, presentó la plataforma “Eventos Empleos Perú”, una herramienta digital que brindará información actualizada sobre ferias, convocatorias y actividades laborales organizadas por el sector en Lima Metropolitana y también a nivel nacional, en beneficio de las personas que buscan empleo.

“El objetivo es acercar cada vez más el empleo formal a quienes se encuentran en búsqueda de oportunidades laborales, de una manera más simple, cercana y oportuna. Desde el ministerio trabajamos para facilitar el encuentro entre quienes buscan empleo y las empresas que necesitan talento, a través de mega ferias, maratones y otros eventos que vienen mostrando resultados concretos”, señaló el ministro Fernández.

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La plataformaEventos Empleos Perú( https://eventosempleosperu.trabajo.gob.pe" target="_blank">https://eventosempleosperu.trabajo.gob.pe>) permitirá que la ciudadanía pueda acceder, desde una computadora o teléfono celular y en tiempo real, a toda la información relacionada con ferias, convocatorias y maratones de empleo: dónde se realizarán, cómo participar, qué empresas estarán presentes y qué puestos de trabajo ofrecerán.

“El lanzamiento de esta herramienta digital forma parte del proceso de innovación que el MTPE impulsa para brindar servicios más útiles, accesibles y eficientes. De esta manera, damos un paso más en nuestro compromiso con una gestión que pone a las personas en el centro, apuesta por una transformación digital con propósito y trabaja para que cada vez más peruanos accedan a servicios públicos de calidad”, indicó el titular del sector.

El titular delMTPErecordó que, solo durante el primer trimestre de 2026, el sector desarrolló 54 eventos de empleo en más de 20 regiones del país, con la participación de 467 empresas que ofrecieron más de 23,000 vacantes de empleo formal, consolidando estos espacios como una de las principales herramientas de articulación entre la oferta y la demanda laboral.

Asimismo, destacó la alianza estratégica con empresas del sector privado que presentan sus vacantes al Centro de Empleo delMTPE, las cuales son difundidas mediante convocatorias masivas, maratones de empleo, ferias, mega ferias y ferias informativas organizadas en distintas regiones del país.

“Este resultado evidencia el compromiso del sector privado con la generación de empleo formal y demuestra la efectividad de estos espacios como mecanismos de articulación entre la oferta y la demanda laboral”, sostuvo el ministro Óscar Fernández.

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