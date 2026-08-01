Andina/Vidal Tarqui

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, afirmó que el Gobierno impulsará una política decidida contra la informalidad laboral para que más peruanos accedan a empleos formales, con beneficios y protección social, sin reducir ninguno de los derechos vigentes.

Durante una entrevista concedida esta mañana, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) señaló que esta estrategia priorizará el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (mypes), que representan el 99.7 % del tejido empresarial del país y cumplen un papel fundamental en la generación de empleo.

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“La presidenta ha señalado que no se disminuye ningún derecho laboral. Y, en cuanto a la lucha contra la informalidad, lo haremos a través de una priorización de las microempresas y pequeñas empresas, que representan el 99.7% de todas las empresas en el Perú”, sostuvo.

Sheput explicó que avanzar hacia la formalización permitirá que más trabajadores accedan a beneficios como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, vacaciones, atención en salud y una futura pensión, brindándoles mayor seguridad y estabilidad a ellos y a sus familias.

Asimismo, destacó que reducir la informalidad exige fortalecer la productividad y competitividad de las micro y pequeñas empresas, generando condiciones que les permitan crecer de manera sostenible e incorporar progresivamente a más trabajadores a la economía formal.

El ministro reafirmó que el MTPE promoverá el diálogo entre el Estado, los trabajadores y el sector empresarial para construir políticas equilibradas que protejan los derechos laborales, fortalezcan a las empresas y generen más oportunidades de empleo formal para los peruanos.

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