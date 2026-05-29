MTPE realizó Encuentro Macrorregional para fortalecer servicio público de empleo en el sur

Andina/Ricardo Cuba

Lima 30 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) realizó en Arequipa el I Encuentro Macrorregional para el fortalecimiento del Servicio Público de Empleo, con el objetivo de reforzar los Centros de Empleo para que cada vacante de trabajo formal disponible sea cubierta -en las diferentes regiones del país- con el perfil más idóneo.

Los Centros de Empleo son espacios de inclusión, diseñados para brindar un soporte prioritario y especializado a las poblaciones vulnerables, garantizando que nadie se quede atrás en el camino hacia la formalidad laboral.

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En la jornada, se discutió sobre la implementación de las nuevas normativas para la Bolsa de Trabajo y el Acercamiento Empresarial, herramientas que se consolidan como mecanismos estratégicos para tender puentes firmes con el sector privado.

El I Encuentro Macrorregional para el Fortalecimiento del Servicio Público de Empleo reunió a directores y gerentes regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa, Pasco, Moquegua, Puno, Ica, Cusco, Apurímac y Ucayali, y contó con la participación del viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del MTPE, Miguel Ángel Vegas Carrera.

En la sesión, los participantes recibieron temas de actualización e implementación de la normativa para la Bolsa de Trabajo y el Acercamiento Empresarial, de vital importancia para dinamizar el mercado laboral. Estos instrumentos normativos buscan estandarizar las pautas de atención en las regiones, asegurando que el contacto con las empresas sea estratégico y que la publicación de vacantes responda a las necesidades de contratación inmediata.

También se expuso sobre las plataformas digitales como CAPACITA-T y Mi Carrera, que marcan la ruta de modernización del Servicio Nacional del Empleo. De igual manera, se abordaron, entre otros temas, las normativas de Atención Diferenciada en el Servicio Público de Empleo para una asistencia prioritaria a las poblaciones vulnerables que acuden a los Centros de Empleo.

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