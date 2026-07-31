MTPE reconoce a jóvenes por promover empleabilidad e inclusión laboral

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

Cuatro equipos, de un total de 259 grupos inscritos, fueron los ganadores de la Datatón Labora Tech, “Cocreando el futuro laboral con IA”, concurso organizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) con la finalidad de convocar a los jóvenes a participar en la presentación de soluciones tecnológicas para el cumplimiento de la normativa laboral y la seguridad y salud en el trabajo, así como fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Ministro de Trabajo priorizará formalización laboral para ampliar acceso a beneficios

“Aquí están los jóvenes que nos van a ayudar a resolver los problemas que tenemos en el ámbito laboral en el Perú, pero con el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial. Son jóvenes comprometidos con el desarrollo de su país, a quienes ya decimos que son unos ganadores y agradecemos por sus propuestas, y también resalto el apoyo de las organizaciones y empresas aliadas”, señaló el ministro Daniel Maurate durante el evento.

En el primer reto planteado: “Innovando la verificación del cumplimiento de la normativa laboral y la seguridad y salud en el trabajo”, ocupó el primer lugar el equipo de la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad de Ingeniería y Tecnología, integrado por Diego Rojas, Saraí Alejandro y Sebastían Lizárraga. En segundo lugar, quedó el equipo de la Universidad Nacional de Ingeniería, compuesto por Harold Eustaquio, Joaquín López y Manuel Pusma.

En el reto 2: “Tecnología para la inclusión laboral de personas con discapacidad”, obtuvo el primer puesto el equipo de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, que lo integran Josué Arbulú, Juan Vizcardo y Bihonda Epiquien. El segundo puesto lo obtuvo el equipo de la Universidad Continental, integrado por Anthony Rosas, Jaci Lucas y Joshelyn Riveros.

Las propuestas ganadoras fueron “En Regla: Impulsando la formalidad laboral”, que se trata de una plataforma web apoyada en Inteligencia Artificial que analiza y usa data de Sunat y Sunafil para certificar la formalidad de empresas exportadoras peruanas, y Munay, la plataforma tecnológica que facilita la inclusión laboral de personas con discapacidad, priorizando a aquellas en situación de vulnerabilidad económica, mediante el uso de IA y ML para generar recomendaciones personalizadas, emparejar candidatos con empleos y monitorear cuotas de inclusión.

Los primeros puestos ganaron un viaje a un país de América Latina o la Unión Europea, para el fortalecimiento de la propuesta a partir de experiencias y buenas prácticas de servicios de empleo o de entidades públicas que promueven el empleo implementando tecnologías emergentes. Además, la invitación a un Google Day en las oficinas de Google Perú y un kit de accesorios.

Durante la inauguración del evento, la secretaria general del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Teresa Velásquez Bracamonte, felicitó a todos los equipos por poner su dedicación, esfuerzos y conocimiento al servicio de la creación de soluciones innovadoras. “Ustedes son un claro ejemplo de lo que puede lograrse cuando se unen talento, compromiso y propósito común. Gracias por su invaluable contribución”, apuntó.

Asimismo, Jerome Poussielgue, jefe de Cooperación de la Unión Europea en Perú, manifestó que el objetivo de este organismo internacional es apoyar al MTPE en todos los esfuerzos de integración de los jóvenes, por medio del trabajo formal y decente, que incluye a personas que tienen talentos y personas con discapacidad, así como a minorías raciales, sexuales, entre otras.

Por su parte, Diego Montoya, country manager de Google Cloud, destacó que para su empresa es muy importante participar en este tipo de actividades, porque fomenta el cierre de la brecha en el desarrollo del talento digital. “Es importante porque participan el sector privado, público y comunidad de estudiantes para generar un cambio. Se debe entender que las habilidades digitales nos van a permitir seguir creciendo”, acotó.

La Datatón Labora Tech se realizó en alianza con la Universidad de Piura y la colaboración de instituciones como la Unión Europea, la Organización Internacional del Trabajo, Google, Huawei, Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju), Presidencia del Consejo de Ministros y LHH.