MTPE y Universidad Nacional Mayor de San Marcos buscan reducir trabajo infantil

Andina/Difusión

Lima 8 May. (ANDINA) -

En el marco del Mes del Trabajo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se unen para articular esfuerzos y promover los derechos fundamentales en el trabajo, el empleo digno y el fortalecimiento del diálogo social.

De esta manera,esperan contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

En ese contexto suscribieron un Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional y un Convenio Específico con el objetivo de implementar acciones concretas orientadas a prevenir y reducir el trabajo infantil en el país.La ceremonia se realizó en la emblemática Casona de San Marcos y contó con la participación del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres; la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón Ruffner de Vega; así como altas autoridades del sector y de la casa de estudios.Durante su intervención el titular del MTPE destacó el compromiso del Gobierno frente a esta situación social.

“A través de este convenio nos comprometemos a intervenir de manera directa en una de las problemáticas más sensibles de nuestro país: el trabajo infantil. Buscamos contribuir a su prevención y erradicación progresiva, promoviendo el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad mediante acciones formativas, artísticas y de sensibilización”, señaló.Asimismo, resaltó el valor de incorporar espacios de recreación como herramientas de intervención social. “La cultura no solo preserva nuestras raíces, también transforma vidas”, enfatizó el ministro Óscar Fernández.

Acciones artísticas: herramienta de transformación social

Como parte de esta alianza, el ministro manifestó que se pondrá en marcha una intervención innovadora que utilizará un programa de talleres de danza típica y contemporánea, música, canto, dibujo y pintura como herramienta de transformación social para niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de trabajo infantil o en riesgo de estarlo que permiten promover espacios seguros, protectores y libres de violencia y discriminación.Mencionó quela iniciativa busca fortalecer la identidad cultural, desarrollar habilidades socioemocionales y promover espacios seguros de aprendizaje y desarrollo, alejando a los menores de contextos de vulnerabilidad.A través de acciones formativas, artísticas y de sensibilización, continuó, ambas instituciones buscan contribuir a la prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil, promoviendo el desarrollo integral y el respeto de los derechos de la niñez y adolescencia."Este esfuerzo conjunto reafirma el compromiso del MTPE y la UNMSM con un enfoque basado en derechos, igualdad de oportunidades y protección del interés superior del niño, apostando por generar oportunidades reales de desarrollo y bienestar para las futuras generaciones", anotó finalmente.