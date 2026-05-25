Multas laborales pueden superar los S/ 400,000 y comprometer la continuidad de empresas

Perú.- Sunafil impuso multas por más de S/ 2 millones en incumplimientos del seguro vida ley - Andina/Difusión

Lima 25 May. (ANDINA) -

Especialistas advierten que el endurecimiento del régimen sancionador laboral y el incremento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) están elevando significativamente el impacto económico de las multas en las empresas peruanas, en un contexto de mayor fiscalización y presión sobre la formalidad.

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Además, incumplimientos específicos como el no pago de utilidades pueden derivar en sanciones de hasta 143,660, mientras que faltas vinculadas a remuneraciones o beneficios laborales también superan los 120,000 en determinados casos. Más allá del monto directo, el impacto económico de estas sanciones no se limita a la penalidad, ya que las multas laborales deben ser pagadas incluso cuando son impugnadas, lo que genera una presión inmediata sobre la liquidez de las empresas.“Hoy muchas empresas siguen viendo las multas laborales como un evento aislado, cuando en realidad son un indicador de fallas estructurales en su gestión. El problema no es solo la sanción, sino el impacto acumulado que puede comprometer seriamente su estabilidad financiera”, señala Vicente Cruz, CEO de Sheriff.A ello se suma que el cálculo de la sanción considera factores como el número de trabajadores afectados y la gravedad de la infracción, lo que puede escalar rápidamente el monto final. Por ejemplo, no contar con un registro de asistencia puede implicar multas desde 16,200 soles, que pueden superar los 108,000 si existen afectaciones adicionales. El riesgo no está únicamente en la sanción puntual, sino en su efecto acumulativo sobre la operación, la reputación y la sostenibilidad del negocio.“El contexto actual ha cambiado la lógica del cumplimiento. Ya no se trata solo de evitar una inspección, sino de gestionar riesgos de manera preventiva. Las empresas que no incorporen esto en su operación van a enfrentar costos cada vez más difíciles de absorber”, agrega Cruz.El incremento de las multas ocurre en un escenario donde la fiscalización laboral se ha intensificado y donde las empresas enfrentan, además, mayores costos operativos y financieros. El aumento de la UIT ha reforzado el peso económico del régimen sancionador, haciendo que una misma infracción tenga hoy un impacto significativamente mayor que en años anteriores. Esto resulta especialmente relevante en el caso de micro y pequeñas empresas, cuyas multas pueden ir desde montos menores, como 247 soles en infracciones leves, hasta varios miles de soles, dependiendo de la falta.“El cumplimiento laboral ya no es un tema legal, es un tema de negocio. Impacta en caja, en reputación y en continuidad. Las empresas que lo entiendan así van a tener una ventaja clara frente a las que siguen reaccionando tarde”, concluye el CEO de Sheriff.

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