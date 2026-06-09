Andina/El Mundial De Fútbol 2026 Es Una

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

Cada cuatro años el Mundial de Fútbol paraliza al mundo, y las familias, amigos, vecinos se reúnen para ver los partidos, alentar a sus selecciones favoritas y compartir momentos especiales.

Para otro grupo de personas representa una oportunidad de generar ingresos adicionales que los lleva a pensar en cómo aprovechar la fiebre futbolera para vender más, lanzar un negocio o sumar dinero al presupuesto familiar.

Moisés Quiñones, jefe de Investigación y Emprendimiento de la Escuela de Educación Superior Certus, indica que el peruano tiene una fama bien ganada de ser ingenioso para los negocios, y en fechas como estas eso vale doble.

“Si bien el mundial dura pocas semanas, el dinero que puede ingresar en ese tiempo a una familia puede marcar la diferencia en sus finanzas del año. A veces no se necesita un gran capital para empezar. Lo importante es identificar qué necesitan las personas para disfrutar y ofrecer una solución práctica, creativa y accesible. Ahí está el negocio”,señala.

El especialista recomienda cinco ideas de negocio a fin de aprovechar el Mundial 2026 para empezar desde ya:

Si cocinas rico, este es tu momento. Aprovecha para preparar tablitas de piqueo, alitas, chifles, postres, y véndelos pordeliverydurantelos días de partidos. Colócales nombres creativos como “La chalaca”, “Elhat trick”, y arma combos para grupos de cuatro a seis personas.

Ofrece polos con el nombre del hincha, el número del jugador favorito,packsfamiliares, y combínalos por países. Agrega llaveros o imanes decorativos para subir elticketde venta.

Arma cajitas o bolsas de regalo con varios productos: snacks, taza, llavero. Son perfectos para regalar en cumpleaños o amigos. Personaliza tazas y tomatodos con escudos, frases o caricaturas de jugadores; son el regalo perfecto para la época.

Negocios, bares y restaurantes buscan ambientarse para los partidos. Ofrece paquetes de decoración, banderines, globos, centros de mesa, guirnaldas con los colores de las selecciones más populares. Aprovecha en tocar puertas de negocios de tu barrio.

Los peruanos aman a sus mascotas y les gusta incluirlas en cada celebración. Bandanas, camisetitas y corbatines con los colores de las selecciones son furor en redes sociales y tienen poca competencia. Se puede confeccionar a mano o por encargo.

En ese sentido, Moisés destacó la importancia de buscar capacitación y aprender de experiencias reales que lograron convertir una idea en un negocio sostenible.

“Emprender no es cuestión de suerte, requiere de mucha valentía y de escuchar otras experiencias”,subrayó.

Por último, Quiñones resalta que

muchos de estos negocios se pueden armar desde la cocina o la casa, y que las redes sociales son indispensables para promocionar los productos.

“Para miles de familias peruanas puede ser también el empujoncito que necesitaban para arrancar ese negocio que siempre quisieron. No hace falta tenerlo todo listo, hace falta empezar.”,puntualizó.