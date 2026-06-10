Mundial 2026: modelo de análisis proyecta a España como favorita al título

Andina/Difusión

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

España es la selección con mayores probabilidades de conquistar el Mundial FIFA 2026, de acuerdo con un modelo de proyección que combina indicadores deportivos, simulaciones estadísticas y mercados internacionales de predicción.

Credicorp Capital señaló que España registra una probabilidad de 33.7% de obtener el título mundial, seguida por Francia con 18.5% e Inglaterra con 11.5%.

Para elaborar estas estimaciones, la firma desarrolló un modelo que evalúa la fortaleza de cada selección utilizando los ratings Elo y el ranking FIFA, sistemas que califican el desempeño de los equipos según su historial competitivo.

Asimismo, el análisis estima la cantidad de goles esperados por selección en cada partido y simula el torneo 50,000 veces mediante el método Monte Carlo, una técnica estadística que permite evaluar distintos escenarios posibles. Los resultados también fueron calibrados con información de los mercados de predicción internacionales Polymarket y Kalshi.

“El análisis apunta a España como la selección con mayor ventaja estructural para ganar el torneo, aunque la dispersión de escenarios sigue siendo elevada. Sin embargo, el fútbol no se agota en los datos: también es emoción, sorpresa y alegría”, afirmó Jorge Beingolea, director de Soluciones de Portafolio en Credicorp Capital Asset Management.

En cuanto a la fase de grupos, el modelo proyecta como líderes de sus respectivas series a México (Grupo A), Suiza (B), Brasil (C), Estados Unidos (D), Alemania (E), Países Bajos (F), Bélgica (G), España (H), Francia (I), Argentina (J), Portugal (K) e Inglaterra (L).

Credicorp Capital anunció que actualizará las proyecciones durante el desarrollo del Mundial 2026, incorporando los resultados de cada jornada para recalibrar las probabilidades de los equipos participantes.

La entidad precisó que este análisis tiene fines exclusivamente informativos y no busca promover ni incentivar apuestas de ningún tipo.

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