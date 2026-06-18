Mundial de Fútbol impulsa la comercialización de televisores y equipos tecnológicos

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

La realización del Mundial de Fútbol viene impulsando la comercialización de televisores y equipos tecnológicos debido al interés por seguir de cerca los partidos programados, sostuvo la presidenta del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Leslie Passalacqua.

“Tengas el negocio que tengas habrá oportunidades para todos”, manifestó en el programa Andina al Día del Canal Andina Online.

No obstante, resaltó que las ventas de productos de alta tecnología aumentarán de manera significativa este mes. En este caso destacó los televisores, tablets y celulares, entre otros.

Copa Mundial de Fútbol: ventas retail sumarían S/ 4,222 millones y crecerían 5% en junio

“Se presentará un pico en las ventas de este segmento lo que los establecimientos de tecnología tienen bien mapeado en su plan de acciones para este mes”, refirió.

Entretenimiento

Comentó que adicionalmente está todo el tema de entretenimiento, consumo en restaurantes, compra de ropa deportiva, entre otros.

“Se prevé un mayor consumo que sería favorecido por la entrega de gratificaciones. Todas las empresas tienen que aprovechar el mes del Mundial”, dijo.

Passalacqua comentó que el ticket de consumo en este mes estará entre 150 soles y 220 soles.

Mencionó que alrededor del Mundial del Fútbol se genera una serie de sinergias en la que varios negocios promoverá alianzas, para finalmente tener un buen mes.

En bodegas

Se generará un entorno favorable para el comercio. “Es una bonita época de oportunidades para las bodegas y los mercados más pequeños también”, dijo.

“El Mundial de Fútbol será motivo de reuniones, entre amigos, familias. Si no es en las casas será en establecimientos “, comentó.

Aseveró que para este momento las bodegas ya deberían estar preparadas a fin de poder atender mejor una mayor demanda por el consumo de bebidas, de licores y servicios de entretenimiento.

“No digo que será como una segunda Navidad porque ese título lo tiene la campaña por el Día de la Madre, pero junio será un mes con ventas pico muy similares a los registradas en mayo”, puntualizó.

(FIN) SDD