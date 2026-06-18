Mundial del trading: ¿qué países lideran la inversión en mercados financieros?

Archivo - Perú.- Trading digital: solo el 8% de peruanos invierte en productos financieros - Andina/Difusión - Archivo

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

Mientras millones de aficionados siguen la Copa Mundial de la FIFA, otra competencia se desarrolla fuera de las canchas: la de los países con mayor participación de sus ciudadanos en los mercados financieros.

Según un análisis de la plataforma de trading VT Markets, Estados Unidos encabeza el ranking mundial de participación bursátil, seguido por Canadá y Australia, economías donde una parte significativa de la población invierte en acciones y otros instrumentos financieros.

“Estados Unidos lidera con la mayor tasa de participación bursátil del mundo: más de uno de cada dos estadounidenses tiene exposición al mercado, ya sea de forma directa o a través de vehículos financieros como fondos de pensiones y seguros de vida”, señaló Eduardo Ramos, analista senior de mercados de VT Markets para Latinoamérica.

Canadá ocupa el segundo lugar, mientras que Australia completa el podio. Entre las economías emergentes, China destaca por la elevada participación de inversionistas minoristas, quienes representan entre el 60% y el 90% del volumen diario de negociación, aunque con una menor presencia de inversionistas institucionales.

El análisis también establece un contraste entre el desempeño financiero y el futbolístico de algunos países. Estados Unidos, Inglaterra y Japón figuran entre las economías con mayor desarrollo de sus mercados de capitales, pese a no haber conquistado una Copa del Mundo. En contraste, Brasil y Argentina, referentes históricos del fútbol mundial, mantienen mercados considerados emergentes.

Francia aparece como una excepción. Además de consolidarse como uno de los principales destinos de inversión extranjera directa durante el 2025, su selección figura entre las favoritas en el ámbito deportivo.

De acuerdo con Ramos, las economías que registran una mayor participación de inversionistas suelen compartir tres características: instituciones sólidas, acceso a tecnología financiera y una cultura de educación financiera orientada al ahorro y la planificación de largo plazo.

Impacto económico del Mundial

La celebración de una Copa del Mundo también puede influir en la actividad económica y financiera. Durante el torneo suele aumentar el interés de los inversionistas y registrarse movimientos de corto plazo en algunos mercados, aunque ello no necesariamente se traduce en un mejor desempeño sostenido de las acciones vinculadas al evento.

Según estimaciones citadas por VT Markets, el Bank of America proyecta que alrededor del 75% de la población mundial seguirá el torneo en algún formato, lo que podría generar un impacto de hasta 41,000 millones de dólares en el producto bruto interno (PBI) global.

Para los especialistas, tanto en el fútbol como en los mercados financieros existe una lección común: los resultados pasados no garantizan el desempeño futuro. En ambos escenarios, la adecuada gestión del riesgo resulta determinante para alcanzar resultados sostenibles.

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