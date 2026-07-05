MVCS lanza proyecto de lineamiento para fusión de empresas públicas de agua y saneamiento

Andina/Difusión

Lima 5 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) dispuso la publicación del proyecto de resolución ministerial que aprueba los “Lineamientos para la Fusión entre Empresas Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Públicas (EPS)”, con el fin de recibir aportes y opiniones de la ciudadanía antes de su aprobación definitiva.

La medida, oficializada mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2531913-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Ministerial N.° 249-2026-VIVIENDA, señala que la propuesta, elaborada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), desarrolla lasdisposiciones técnicas y operativas que orientarán la implementación de los procesos de fusión entre empresas prestadoras públicas de estos servicios.

-Produce aumenta en 50,000 toneladas el límite de captura de pota para el 2026

De acuerdo con la normativa vigente,la integración de empresas prestadoras mediante fusión constituye una de las modalidades previstas para alcanzar una mayor eficiencia empresarialen la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, pudiendo realizarse a nivel provincial, interprovincial, departamental o macrorregional.

El proyecto de resolución ministerial y el texto de los lineamientos serán publicados en la sede digital del MVCS, donde permanecerán enconsulta pública por un plazo de 15 días calendario, contados desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, para recibir comentarios, aportes y opiniones de la ciudadanía.

La recepción, sistematización y evaluación de las observaciones estará a cargo de la Dirección de Saneamiento del ministerio. Los interesados podrán remitir sus aportes mediante el correo institucional habilitado para la consulta o a través de la Mesa de Partes, tanto presencial como virtual, del sector Vivienda.

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