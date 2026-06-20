MVCS lanza segunda convocatoria de bonos para reforzar casas vulnerables a sismos en Lima

Andina/Difusión

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó la segunda convocatoria del 2026 para el otorgamiento del Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos (BPVVRS), destinado a financiar obras de reforzamiento estructural en inmuebles ubicados en zonas de alta vulnerabilidad.

La medida fue oficializada mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2527932-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Ministerial N.° 234-2026-VIVIENDA, publicada en el boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano. Laconvocatoria contempla la entrega de hasta 200 bonosdirigidos a igual número de potenciales beneficiarios.

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Los subsidios estaránorientados a familias de los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, identificadas como potenciales beneficiarias de acuerdo con criterios de vulnerabilidad sísmica, titularidad de la vivienda y clasificación socioeconómica.

Según la norma, losbonos podrán destinarse a tres modalidades de intervención. El Tipo I financia el reforzamiento estructural de la vivienda por 21,000 soles; el Tipo II incluye reforzamiento estructural y construcción de un techo aligerado nuevo por 21,600; mientras que el Tipo III considera la demolición de un techo deteriorado y la construcción de uno nuevo, con un valor de 22,600.

El ministerio precisó que esta segunda convocatoria se realiza luego de la implementación de la primera convocatoria del año, mediante la cual se asignaron 3,000 viviendas para intervención. Asimismo, indicó queexiste un remanente de 22,489 viviendas susceptibles de ser beneficiadas en los distritos priorizados.

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo será la responsable de la ejecución, seguimiento y cierre de la convocatoria, en coordinación con elFondo Mivivienda. Además, las entidades técnicas y expedientes que se encuentren en trámite desde la primera convocatoria continuarán su proceso conforme a las disposiciones vigentes.

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