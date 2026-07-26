MVCS promueve ejecución de inversiones con convenio entre SBN y Proinversión

Andina/Difusión

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), suscribió un convenio de colaboración interinstitucional con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) para fortalecer la gestión de los bienes estatales y facilitar la ejecución de proyectos de inversión pública y privada en beneficio del país.

El convenio, suscrito por el superintendente nacional de Bienes Estatales, José Mas Camus, y el gerente general de Proinversión, Fernando Alarcón Díaz, permitirá impulsar acciones coordinadas para viabilizar proyectos de alto impacto nacional mediante las modalidades de Asociaciones Público-Privadas (APP), Proyectos en Activos y Obras por Impuestos (OxI).

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“Nuestro compromiso es que los predios del Estado se conviertan en una herramienta para acelerar el desarrollo del Perú. Con este convenio fortalecemos el trabajo articulado entre instituciones para brindar mayor seguridad jurídica, optimizar la gestión del patrimonio estatal y hacer posible la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población", destacaron desde el Ministerio de Vivienda.

Como parte de sus compromisos, la SBN identificará predios públicos estratégicos que puedan incorporarse al Portafolio de Predios del Estado, promoviendo su aprovechamiento para el desarrollo de infraestructura y proyectos de interés social. Además,brindará atención prioritaria a los procesos de saneamiento físico-legal y entrega de terrenos vinculados a iniciativas de inversión.

Asimismo, la SBN desarrollará jornadas de capacitación dirigidas al personal técnico de Proinversión sobre transferencia de propiedad, saneamiento e imposición de derechos sobre inmuebles estatales, fortaleciendo las capacidades institucionales para agilizar los procedimientos relacionados con la inversión.

Por su parte, ProInversión apoyará la difusión de las subastas públicas de predios convocadas por la SBN, contribuyendo a una gestión más eficiente y transparente del patrimonio estatal al servicio del desarrollo nacional.

El acuerdo también contempla el acceso de Proinversión a herramientas tecnológicas especializadas de la SBN, como el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABIP WEB) y el visor gráfico predial, lo que permitirá contar con información actualizada, precisa y transparente para una mejor planificación y toma de decisiones.

El convenio tiene una vigencia de tres años, con posibilidad de prórroga, y se ejecutará sin transferencia de recursos económicos entre las partes.

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