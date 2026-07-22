Mypes: atrasarse hasta 30 días duplica el riesgo de caer en una mora prolongada

Andina/Difusión

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

Las micro y pequeñas empresas son uno de los principales motores de la economía peruana y, para muchas de ellas, mantener al día sus pagos resulta clave para sostener sus operaciones. Sin embargo, un retraso de apenas unas semanas puede convertirse en el inicio de un problema financiero de mayor magnitud.

En el Perú existen 6.77 millones de personas vinculadas a alguna actividad mype y más de 5.2 millones accedieron a créditos en el sistema financiero regulado durante los últimos 12 meses, lo que refleja la alta bancarización de este segmento.

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Un análisis del equipo de Data & Analytics de Equifax-Infocorp revela que, conforme aumentan los días de atraso en los pagos, disminuyen las posibilidades de recuperarse y crece el riesgo de caer en una mora prolongada. De hecho, entre las mypes que registran retrasos de entre 16 y 30 días, el 47% termina con deudas de más de 180 días al cabo de un año, mientras que solo el 37% logra ponerse al día.

La situación es distinta cuando el retraso es menor. Entre quienes presentan atrasos de hasta ocho días, el 86% mantiene esa condición un año después y apenas el 5% termina con una mora superior a los 180 días. En cambio, cuando el retraso llega a entre nueve y 15 días, cerca de la mitad logra regularizar sus pagos, aunque un 34% termina en mora prolongada.

"Para una micro y pequeña empresa (mype), un atraso de dos semanas puede parecer manejable, pero la data muestra que es una señal que no debe pasar desapercibida. Entre los 9 y 15 días todavía existe una oportunidad importante de regularización; sin embargo, entre los 16 y 30 días el riesgo de terminar en una mora prolongada aumenta de forma relevante", señaló Carolina Arias Andrade, gerente de Data & Analytics de Equifax.

El estudio advierte que las posibilidades de recuperación disminuyen con rapidez después del primer mes. Entre quienes iniciaron con atrasos de 31 a 45 días, el 62% terminó con más de 180 días de mora al cabo de un año. Esa proporción aumenta a 68% entre quienes tenían retrasos de 46 a 60 días, a 78% entre 61 y 90 días y alcanza el 95% cuando la deuda ya superaba los 180 días.

Asimismo, el análisis indica que siete de cada diez mypes bancarizadas mantienen una situación financiera saludable. Sobre una base de casi 4.8 millones de personas con clasificación de riesgo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) disponible a abril del 2026, el 72% se encontraba en condición normal, mientras que el 28% presentaba algún nivel de riesgo.

Según Equifax, identificar las primeras señales de atraso y actuar antes de que transcurra un mes puede marcar la diferencia para evitar que una dificultad temporal se convierta en un problema financiero de largo plazo.

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