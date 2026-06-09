Andina/Difusión

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

El ministro de la Producción, César Quispe Luján, participó como panelista en el foro magistral "Perú Competitivo", realizado en el marco de la Semana de la Ingeniería Nacional 2026 y del XXXIX Aniversario del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú.

Durante su intervención, destacó que las micro y pequeñas empresas (Mypes) representan el 99% de las empresas del país y constituyen un pilar para la generación de empleo, el crecimiento económico y el desarrollo productivo del Perú.

César Quispe señaló que fortalecer su productividad y competitividad es fundamental para consolidar una economía con más oportunidades, considerando que el sector privado genera más de 11 millones de empleos y reúne a más de 2.4 millones de empresas formales en todo el país.

Destacó que la manufactura continúa siendo una actividad estratégica para el país, al generar alrededor de 1.7 millones de puestos de trabajo y congregar a más de 200,000 empresas industriales, contribuyendo con el 12.2% de la economía nacional.

"La innovación genera competitividad y productividad; abre nuevos mercados, permite incrementar las ventas y hace que las empresas sean más sostenibles en el tiempo. Por eso necesitamos que cada vez más empresas adopten tecnología e innoven para fortalecer su crecimiento", afirmó el ministro.

Como parte de su exposición, el titular del Ministerio de la Producción (Produce) resaltó el aporte del sector pesquero al desarrollo económico y social del Perú.

Indicó que esta actividad genera alrededor de 400,000 empleos en toda su cadena de valor, involucra a 93,000 pescadores artesanales y cuenta con más de 4,600 empresas pesqueras formales, consolidándose como una fuente importante de oportunidades para miles de familias peruanas.

De esta manera, Produce reafirmó su compromiso de seguir impulsando políticas e instrumentos que contribuyan a elevar la productividad, promover la innovación y generar más oportunidades para las empresas y los trabajadores del país.

(FIN) NDP/CNA