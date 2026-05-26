Es necesario crear un bloque minero regional para atender demanda global

Andina/Presidente De La Sociedad Nacional De

Lima 26 May. (ANDINA) -

La creación de una plataforma regional que brinde una respuesta sólida y conjunta a la creciente demanda global de metales constituye una necesidad impostergable para aprovechar las sinergias compartidas en Sudamérica, planteó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) de Chile, Jorge Riesco.

Las naciones mineras como Chile y el Perú no lograrán desarrollar todo su potencial si actúan de manera individual, sostuvo en el Simposio XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El representante empresarial concedió una entrevista al Diario Oficial El Peruano y a la Agencia de Noticias Andina, e inició su intervención felicitando al medio por sus 200 años de trayectoria, resaltando el vínculo que une a ambas naciones con la actividad extractiva.

El dirigente afirmó que dicha evolución se traduce en una posición expectante en un mercado global que requiere con urgencia cobre y otros elementos críticos.

Sostuvo que, si bien la zona se halla en una situación privilegiada por su dotación de recursos naturales, estos no resultan suficientes por sí solos; en ese sentido, coincidió con la perspectiva de Perú al señalar la necesidad de transformar ese potencial en proyectos concretos y ejecutables que pongan tales bienes a disposición del mundo, impulsando así la transición energética y el combate al cambio climático.

Convergencia

Respecto a su participación en la cita de Lima, el portavoz chileno explicó que el actual escenario geopolítico complejo, especialmente para los recursos críticos, exige que los países productores busquen puntos de convergencia.

Por ello, ratificó la utilidad de edificar un bloque geográfico que brinde una respuesta sólida a la creciente demanda internacional de metales, pues un esfuerzo aislado restará competitividad.

Al detallar los alcances de la propuesta, Riesco precisó que esta consistiría en dinamizar las relaciones mediante el intercambio de personal especializado y servicios profesionales, además de optimizar inversiones en infraestructura y transmisión eléctrica.

Asimismo, consideró clave gestionar el transporte de productos hacia los terminales marítimos, enfatizando que la competencia aislada no es la solución, sino la colaboración organizada para alcanzar un trabajo eficiente que eleve la productividad.

Consultado sobre la influencia de China como principal comprador de metales y el impacto de la nueva infraestructura portuaria en el Perú, el portavoz corporativo señaló que, si bien el país asiático constituye una alternativa comercial de gran envergadura por su capacidad fabril, el panorama internacional es complejo.

Explicó que mercados como Estados Unidos, Europa y la India demandan con fuerza minerales críticos y cobre para sus propios procesos de desarrollo técnico; ante esto, remarcó la importancia de equilibrar el comercio y consolidar cadenas de suministro seguras desde Sudamérica.

Frente al actual ciclo de valores elevados del oro y del cobre, impulsado por diversas industrias globales, Riesco advirtió que los países productores corren el riesgo de perder los beneficios de esta coyuntura si no logran elevar sus niveles de extracción al ritmo que exige la plaza comercial.

Manifestó que la cotización vigente responde a una fuerte demanda proyectada para los siguientes años; por lo tanto, la respuesta responsable de ambas naciones debe orientarse a satisfacer dicho requerimiento para sostener la estabilidad sectorial.

Sostenibilidad

Al abordar la sostenibilidad de la actividad y la necesidad de inversiones en exploración, el dirigente precisó que, si bien los depósitos conocidos son finitos, las estimaciones sugieren que el volumen de cobre aún no descubierto supera al explotado hasta la fecha.

Aseguró que el desafío no radica en la disponibilidad del recurso en el subsuelo, sino en dinamizar las tareas de prospección para concretar megaproyectos que incrementen significativamente los volúmenes de producción actuales.

Respecto al impacto socioeconómico de la inversión minera en la generación de empleo y desarrollo, el entrevistado destacó la experiencia de su país en la diversificación del sector.

Concluyó que la actividad no debe limitarse a la gran minería, sino que se debe potenciar un tejido productivo integrado por la mediana y pequeña escala, debido al significativo beneficio financiero que estas labores generan en las comunidades locales.

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