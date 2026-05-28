Nexans: Perú y Chile deben apostar por mayor industrialización del cobre y manufactura

Andina/Difusión

Lima 29 May. (ANDINA) -

El contexto global de transición energética abre una oportunidad histórica para que ambos países impulsen el valor agregado del cobre, fortalezcan la metalurgia y generen más empleo industrial, señaló Luciana Ormeño, gerente de Comunicaciones Externas para Sudamérica de Nexans.

La representante de Nexans destacó que ambos países cuentan con las condiciones necesarias para impulsar procesos de transformación industrial que permitan darle mayor valor agregado al cobre y fortalecer la manufactura vinculada al sector minero.

-Sector privado apuesta por financiar proyectos para que Perú lidere producción de cobre

“Países como los nuestros, que son principales exportadores de minerales como el cobre, tenemos esa especialización y nos enfocamos en eso”, afirmó en declaraciones a la Agencia Andina.

Ormeño resaltó además el impacto económico y laboral que genera el procesamiento industrial del cobre dentro del país, al señalar que Indeco emplea actualmente a más de 380 familias en el Perú y a unas 250 personas en Chile.

“Esto no sería posible si estas industrias no existieran y el cobre saliera hacia otras partes del mundo. Lo que sucede es que el valor agregado se queda en nuestro país”, manifestó.

Añadió que el desarrollo de este tipo de industrias también fortalece capacidades técnicas y fomenta inversiones en tecnología especializada.

“Tenemos competencias técnicas muy bien desarrolladas gracias a todo lo que venimos impulsando en el país. Además, contamos con equipos que no tienen otras empresas y eso denota el nivel de inversión y la apuesta que hacemos por el Perú”, comentó.

Durante el encuentro, la representante de Nexans sostuvo que el contexto global de transición energética representa una oportunidad histórica para el cobre peruano y chileno, debido al crecimiento sostenido de la demanda mundial.

“La demanda de cobre en los próximos años tendrá una brecha aproximada de 8 millones de toneladas frente a la oferta, debido al crecimiento de proyectos de electrificación, transición energética, data centers y vehículos eléctricos”, explicó.

Precisó que estas industrias demandarán grandes volúmenes de cables eléctricos, un segmento donde empresas como Nexans tienen un rol estratégico.

“Estas industrias son intensivas en el uso de cables y justamente se van a necesitar para darle viabilidad a todos estos proyectos. Perú y Chile tienen aquí una gran oportunidad que nos pone en el escenario global”, afirmó.

Finalmente, Ormeño consideró que el Perú debe fortalecer su apuesta por la manufactura y el procesamiento industrial del cobre para maximizar el aprovechamiento de sus recursos minerales.

“Creo que hay una apuesta muy importante que deberíamos hacer como país a nivel de manufactura, de darle ese valor agregado al cobre que hoy en día no se está dando en su máxima dimensión”, puntualizó.

Asimismo, indicó que todavía existe espacio para atraer nuevas inversiones industriales vinculadas al cobre.

“Todavía hay una oportunidad muy grande para que más empresas e inversionistas apuesten por el país”, concluyó.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });