Nombran a Esteban Bertarelli Bustamante presidente de Perupetro

Andina/Cortesía

Lima 30 May. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo nombró a Esteban Mario Bertarelli Bustamante nuevo presidente del directorio de la empresa estatal Perupetro.

La medida fue oficializada a través de la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2520798-9" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Suprema N° 020-2026-EM, publicada este sábado en el boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano.

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La designación de Bertarelli se da al mismo tiempo que finalizó el nombramiento de Carlos Alfredo Virgilio Niño Neira Ramos en el cargo de presidente dePerupetro, a quien se le agradeció por los servicios prestados durante el periodo enero-mayo del presente año, tras la publicación de la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2520798-8" target="_blank">Resolución Suprema N° 019-2026-EM.

Esteban Bertarelli es ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal y cuenta con un Master en Dirección y Gestión Empresarial por la Universidad de Piura.

En el sector público, cuenta con una extensa trayectoria como funcionario de la petrolera estatalPetroperú, donde llegó a ocupar, entre otros, los cargos de presidente de directorio y gerente general.

Ambas resoluciones supremas llevan las rúbricas del presidente de la república,José María Balcázar, y del ministro de Energía y Minas,Walter Ayasta.

Perupetroes una empresa estatal que se encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú.

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