Normas Legales: Designan a Teresa Mera como presidenta ejecutiva de Promperú

Andina/Difusión

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) designó hoy a Teresa Stella Mera Gómez en el cargo de presidenta ejecutiva de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

El nombramiento fiue oficializado mediante resolución ministerial N° 261-2026-Mincetur publicada en el boletín del Diario Oficial El Peruano.

El dispositivo legal lleva la rúbrica de Rogers Valencia Espinoza, ministro de Comercio Exterior y Turismo.

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